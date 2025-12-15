Inversión de Pemex llegará a casi 400 mil mdp en 2025 para tratar de estabilizar producción de hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex) invertirá un total de 395 mil millones de pesos durante este año para tratar de estabilizar la producción de hidrocarburos líquidos en 1.8 millones de barriles diarios, afirmó la empresa en un comunicado.

La petrolera, que dirige Víctor Rodríguez Padilla, detalló que entre enero y noviembre del presente año, la inversión física presupuestaria ejercida por Pemex ascendió a 205 mil millones de pesos, que va en línea con lo programado para este año en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

De esta manera, Pemex reportó un avance de 85.6 por ciento respecto de los 239 mil 388 millones de pesos que se comprometió a destinar a proyectos de inversión física durante 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos para este año, alrededor del 86 por ciento de estos recursos se destinarán a proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos y 11.4 por ciento a mantenimiento.

Adicionalmente, a este monto de inversión etiquetado en el presupuesto anual, Pemex aumentó su capacidad de inversión mediante el Programa de Financiamiento de Inversión 2025, instrumentado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Mediante este esquema, entre septiembre y noviembre de 2025 se han canalizado 70 mil millones de pesos adicionales para inversión física, y se tiene previsto que durante diciembre se apliquen 120 mil millones de pesos más, por lo que la inversión física pagada a través de este programa alcanzará 190 mil millones de pesos en el presente año.

“Estos recursos se suman a la inversión presupuestal ejercida (dando un total de 395 mil millones de pesos para 2025) y permiten reforzar la ejecución de proyectos prioritarios para la operación de la empresa”, indicó la petrolera.

¿Cuál será el presupuesto 2026 para Pemex?

Para el 2026 y de a acuerdo al presupuesto aprobado, habrá un incremento de 17.7 por ciento en la inversión física de Pemex respecto a 2025, que se integrará con recursos del Programa de Financiamiento de Inversión por alrededor de 60 mil millones de pesos en el primer trimestre y asegurar la continuidad, la planeación operativa y financiera de la empresa.

Pemex también especificó que, para el próximo año, la inversión se complementará con participación privada mediante esquemas contractuales vigentes y nuevos contratos de inversión mixta en proceso de adjudicación, en atención a la madurez geológica de los campos.

“Con ello, Pemex acredita que la ejecución de su inversión, la planeación financiera y la operación de sus activos se mantienen bajo control y alineadas con sus objetivos estratégicos, lo que asegura la continuidad operativa, la viabilidad financiera de la empresa y su contribución al desarrollo energético y económico del país”, dijo.

A pesar de los altos montos de inversión, Pemex todavía está lejos de alcanzar la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios, ya que, entre enero y octubre del presente año, la cifra ronda 1 millón 632 mil barriles diarios.