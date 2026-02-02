Trump advierte que México dejará de enviar petróleo a Cuba pese a que Sheinbaum quiere ayudar a la isla

En días recientes, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a a los países que envíen petróleo a Cuba. [Fotografía. Shutterstock]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México dejará de enviar petróleo a Cuba, en el contexto de las negociaciones que Washington mantiene con el gobierno de La Habana y del endurecimiento de las medidas energéticas contra la isla.

Durante declaraciones ante medios de comunicación en el Despacho Oval, Donald Trump sostuvo que Cuba enfrenta una situación económica crítica y aseguró que ya no recibe apoyo energético ni financiero de otros países, principalmente de Venezuela. En ese escenario, afirmó de manera directa que México suspenderá el envío de crudo.

“Es una nación fallida, no reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación en bancarrota. México dejará de enviarles petróleo”, declaró el mandatario estadounidense.

Recientemente, se dio a conocer que Pemex suspendió el envío una embarcación con petróleo destinada a Cuba, como parte de la entrega mensual de crudo al país encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Cuba mantiene conversaciones con EU para suspender el embargo de petróleo

Donald Trump insistió en que Estados Unidos mantiene conversaciones con los líderes de Cuba para poner fin al embargo de petróleo que afecta a la isla. De acuerdo con el mandatario, las negociaciones se encuentran en una fase avanzada y podrían derivar en un acuerdo que permita a los cubanos residentes en Estados Unidos visitar nuevamente su país.

“Muchos quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento”, señaló.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se dieron días después de que firmó una orden ejecutiva que castiga con aranceles a cualquier país que envíe crudo a Cuba, como parte de una estrategia de presión económica contra el gobierno de La Habana. Donald Trump volvió a subrayar que la crisis energética cubana se agravó tras la suspensión del suministro venezolano.

El presidente de Estados Unidos reiteró que la falta de petróleo obligará a las autoridades cubanas a buscar un entendimiento con Washington, al considerar que la isla carece de fuentes alternativas de abastecimiento energético.

Las afirmaciones de Trump contrastan con la postura pública del gobierno mexicano. Recientemente, Claudia Sheinbaum sostuvo que México mantendrá el envío de ayuda material a Cuba por motivos humanitarios, mientras explora vías diplomáticas para resolver el tema energético ante las presiones arancelarias de Estados Unidos.

Hasta el momento, México no confirmó un acuerdo formal para suspender el envío de petróleo a Cuba, pese a las reiteradas declaraciones del mandatario estadounidense.

Con información de EFE