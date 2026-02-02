Cuba se queda sin gas LP: Jamaica se ‘rehúsa’ a venderle petróleo por ‘terror’ a aranceles de Trump

Cuba enfrenta una nueva crisis energética tras fracasar en el intento de abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP). El tanquero Emilia, dedicado al transporte de este combustible y operado bajo bandera cubana, llegó recientemente al puerto de Cienfuegos sin carga, es decir, sin petróleo.

De acuerdo con el medio cubano 14ymedio, el buque había salido de Santiago de Cuba con rumbo a Jamaica, uno de los proveedores habituales de gas LP, con el objetivo de cargar en el puerto de Kingston. Sin embargo, la operación se vio frustrada por una combinación de factores políticos y de tiempo.

Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas en Austin, explicó que el buque Emilia arribó a aguas de Jamaica apenas horas antes de la entrada en vigor de la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump, que endurece las sanciones, es decir, aranceles a los países que le vendan combustible a Cuba.

La plataforma VesselFinder apunta que el buque nunca llegó a atracar en Kingston. Entró en aguas jamaicanas el 29 de enero y salió el día 30, un margen insuficiente para realizar una operación de carga, incluso antes de que el decreto estadounidense entrara formalmente en vigor a la medianoche.

Fuentes consultadas apuntan a que el temor de Jamaica a represalias comerciales de Washington habría sido determinante para no concretar la venta de petróleo.

La falta de gas LP tiene consecuencias directas y graves para la población cubana. Además de privar a las familias de un combustible doméstico esencial, las obliga a recurrir a alternativas precarias como la leña, el carbón o un sistema eléctrico inestable para cocinar, profundizando un deterioro social y sanitario que ya es sostenido en la isla.

Cuba ‘se apagará’ casi en un 63% por falta de petróleo

Cuba tendrá prolongados apagones en todo el país este lunes 2 de febrero, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a casi un 63 por ciento de la isla en el momento de mayor demanda energética, una tasa próxima a máximos históricos según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EU está llevando a cifras récord los apagones, paralizando la economía y disparando el malestar social.

El 31 de enero se registró el máximo histórico desde que Cuba empezó en 2022 a difundir regularmente estadísticas energéticas, con un apagón que llegó a dejar sin corriente de forma simultanea a un 63 por ciento del país.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.150 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3 mil MW.

Con información de EFE