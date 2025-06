Claudia Sheinbaum aclara que México contrató médicos cubanos legalmente

El gobierno mexicano contrató a médicos cubanos de manera “legal”, por lo que el gobierno de Estados Unidos tendría que demostrar que se realizó mediante “trabajo forzado”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

El martes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos impuso restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la “explotación” de médicos cubanos mediante el “trabajo forzoso”, aunque sin especificar quiénes.

En la conferencia matutina, la mandataria advirtió que la política exterior de México no se puede definir en función de otros países, sino de los intereses de la nación y del pueblo.

Por lo tanto, destacó que en la relación con Estados Unidos hay “colaboración y coordinación, pero no subordinación”, ya que “México define su política exterior”.

“Primero, no es trabajo forzado. Bueno, tendría que demostrarse. En el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el periodo neoliberal que dejaron de formarse médicos. Entonces, hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso; es legal, es abierto y no tiene problema”, dijo y agregó:

“¿Qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido, respeto y trato de iguales”.

La titular del Ejecutivo federal justificó que, en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de invitar a médicos de distintos lugares del mundo para enfrentar la pandemia.

“(Para) apoyar a las y los mexicanos y, después, para atender el espacio de médicos especialistas que México no tenía, producto de una política que evitó que se formaran médicos especialistas en México, política deliberada. Es una decisión que se tomó para apoyar a las mexicanas y a los mexicanos”, subrayó.

La presidenta recordó que México fue el único país que votó en contra del bloqueo a Cuba, por lo que, agregó, “hay una historia de política exterior que viene de tiempo”.

Refirió que, aunque Estados Unidos no ha hecho saber nada en particular para México, planteará el tema al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien visitará México los días 9 y 10 de junio.