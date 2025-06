Sheinbaum se ‘lanza’ contra Trump por aranceles de 50% al acero y aluminio: ‘Son injustos e ilegales’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 4 de junio de 2025 desde Palacio Nacional, en compañía de Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para hablar sobre los avances en carreteras.

¿Qué sabemos de las medidas que tomará Sheinbaum por aranceles de 50% al acero y aluminio?

Claudia Sheinbaum ‘se lanzó’ contra Estados Unidos tras la imposición de 50 por ciento al acero y aluminio y se sumó a las afirmaciones del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al calificarlos como “injustos”; además, aseguró que de no llegar a un acuerdo se tomarán las medidas necesarias para proteger los empleos y la industria.

“Es una medida para todo el mundo, pero consideramos injusta para México. Desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal porque hay un tratado comercial”, afirmó la presidenta.

La mandataria adelantó que este miércoles 4 de junio se reunirá con la industria del acero y aluminio, mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene un encuentro en Washington con funcionarios estadounidenses.

Sin embargo, Sheinbaum advirtió que en caso de no llegar a un acuerdo, la próxima semana se anunciarán medidas para enfrentar los gravámenes.

“Nuestra responsabilidad es proteger los empleos y también a la industria del acero. México tiene que fortalecerse y protegerse, pero si no se logra, estaremos anunciando medidas, pero no será un ojo por ojo”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó el aumento para aumentar los aranceles al acero y aluminio para todo el mundo, con excepción de Reino Unido.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el premio Princesa de Asturias para el Museo de Antropología?

La presidenta Sheinbaum reaccionó el premio Princesa de Asturias que le fue otorgado al Museo Nacional de Antropología e Historia.

“A ver si empiezan por ahí a pensar en el perdón, es un gesto de parte de la corona española reconocer al museo de Antropología. Entonces ya dieron el primer pasito, espero que continúen en este proceso de reconocimiento pleno a los pueblos originarios”, dijo la mandataria sobre la disculpa que le fue solicitada a España por la Conquista de México.

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia le fue otorgado al museo por su “defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad”, dijo el jurado.

La institución será el segundo representante de México en la 45ta edición de los galardones, después de que la fotógrafa Graciela Iturbide recibió el de Artes.

‘Hasta la embajada de EU tuvo que desmentir’: Sheinbaum sobre supuesta lista de visas retiradas a políticos

Claudia Sheinbaum se burló de quienes creyeron en la supuesta lista de visas canceladas a políticos y gobernadores.

“Imagínense que hasta la embajada de Estados Unidos tuvo que salir a desmentir esa lista de visas”, añadió.

La presidenta también criticó que sus palabras sean retomadas para construir mentiras con apoyo de las redes sociales y el uso de la Inteligencia Artificial.

La Embajada de EU en México desmintió un boletín en el que se anunciaba la revocación de visas de al menos cinco funcionarios.

Sheinbaum se burla de críticas a Hugo Aguilar por no usar toga en la Corte: ‘Hay un profundo racismo’

Al ser cuestionada sobre los votos nulos que registró la elección Judicial, Claudia Sheinbaum respondió que todavía hay clasismo en distintos sectores de la población y puso como ejemplo las críticas a Hugo Aguilar por no usar toga.

“Dicen que cómo no usará toga en la Corte, ay...Qué tiene de malo que use textiles bordados con manos indígenas si lo importante es lo que van a hacer. En el fondo hay un profundo clasismo, racismo, que les toca internamente de cómo es posible”, se burló la presidenta.

Lo anterior, luego de que se retomaron declaraciones de Aguilar Ortiz durante su campaña al afirmar que una de sus primeras decisiones al asumir funciones como ministro será no utilizar la toga en la Sala Superior de la SCJN.

“Es algo que me pidieron de manera reiterada en los pueblos que visité, que no me convierta en un funcionario tradicional”, dijo el virtual presidente de la Suprema Corte.

Sheinbaum aclara confusión sobre presidente de la Corte

Tras las afirmaciones de Sheinbaum sobre que la presidencia de la Corte le correspondía a una mujer, la mandataria aclaró la confusión ante el triunfo virtual de Hugo Aguilar.

“Me da mucho gusto que el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea un indígena mixteco de Oaxaca, un muy buen abogado. Tengo el privilegio de conocerlo, no solamente con temas relacionados con los pueblos originarios, sino, en general, tiene un amplio conocimiento”, dijo la mandataria.

Sheinbaum definió a Hugo Aguilar como un “excelente abogado” quien se especializa en temas sobre derechos indígenas, pero con amplio conocimiento de distintos temas.

Con respecto a los nueve ministros que se integrarán a la Suprema Corte, la presidenta dijo que “son muy buenos perfiles” y confía en que harán llegar la transformación al Poder Judicial. “Yo creo que lo van a hacer muy bien”, agregó.

¿Cuáles son los 10 puentes y distribuidores viales que se construirán este año?

Jesús Esteva detalló que todavía hay 10 puentes y distribuidores viales pendientes de construcción este año, los cuales estarán en los siguientes estados: