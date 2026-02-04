Pemex reduce su deuda a su punto más bajo en 11 años y las inversiones crecen 34%

Tras reducir su deuda, Pemex también reportó que alcanzó la estabilización en su producción, lo que permitirá nuevas inversiones.

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que redujo su deuda a su punto más bajo en 11 años, con lo que incrementa su fortaleza y estabilidad financiera.

“Durante el periodo neoliberal, la deuda financiera de Pemex creció en 129 por ciento. Esa tendencia se ha revertido”, afirmó su director, Víctor Rodríguez, durante la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 4 de febrero.

Además, detalló que el saldo de la deuda de Pemex se redujo en 2025 en 20 mil millones de dólares respecto a 2018, lo que representa el nivel más bajo en los últimos 11 años.

Luz Elena González, secretaria de Energía, también destacó la mejora en la calificación crediticia de Pemex, lo que eleva la inversión productiva, como parte de una estrategia para fortalecer la soberanía energética.

Pemex va por inversiones para aumentar producción de gas y petróleo

Pemex reportó la estabilización de la producción y un aumento anual de más de 122 mil barriles diarios, así como un procesamiento de crudo de 1.5 millones de barriles diarios, incluida la refinería de Deer Park, en Texas.

“Nuestro margen de refinación es positivo y ha alcanzado un promedio de 12 dólares por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México”, sostuvo.

La secretaria de Energía destacó que “por primera vez en 2025 se redujo en 20 por ciento la deuda de Pemex total”, un avance reconocido por Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s, que mejoraron la calificación crediticia de la empresa.

“El objetivo central, todos ustedes lo conocen, es el fortalecimiento de la soberanía energética, beneficio del pueblo de México”, señaló Víctor Rodríguez.

¿Cómo va el pago a proveedores de Pemex?

Uno de los elementos clave para dichos resultados fue el pago a proveedores de Pemex. Por lo que la estrategia también fue reconocida por los mercados.

“Con ese programa y los recursos generados por la empresa, el pago a proveedores alcanzó más de 390 mil millones de pesos”, lo que permitió “recuperar la confianza de miles de empresas que trabajan con Pemex en todo el país”, agregó.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Pemex se ha recuperado como empresa pública.

“Hoy Pemex se recuperó. Procesar petróleo en México es fundamental”, dijo, y subrayó que el país cuenta con ocho refinerías en operación, lo que ha permitido reducir importaciones de combustibles.

Mientras que también destacó la colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Pemex para que los vencimientos se renegociaran.

*Con información de EFE