Sheinbaum inaugura Polo de Desarrollo Económico en Tlaxcala con inversión de 500 mdd

Claudia Sheinbaum destacó que, a pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo [Fotografía. Gobierno de México]

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró, con una inversión privada de más de 500 millones de dólares, el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla, el cual cuenta con 53 hectáreas y donde se prevé la creación de cinco mil empleos directos.

De gira por Tlaxcala, destacó que, a pesar de las circunstancias difíciles que vive el mundo, México es un ejemplo, ya que en el primer trimestre no solo ha aumentado la venta de vehículos y el número de turistas, sino que el peso está estable y “la inflación se mantiene dentro de los rangos”, pese al incremento de la gasolina y el diésel.

“La fortuna es que las cosas van funcionando (...) Más venta de automotrices, mayor inversión extranjera, más turismo en el país, el peso está estable, y con todo y las circunstancias internacionales, la inflación se mantiene dentro de los rangos. Me siento muy confiada, muy optimista, para 2026”, dijo.

En ese sentido, la mandataria –acompañada por la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar– refirió que su gobierno, en colaboración con los empresarios, está buscando mantener no solo el precio de los combustibles para evitar un proceso inflacionario en el país, sino también de la canasta básica.

Sheinbaum puso énfasis en que el Estado no puede solo, por lo que es necesario trabajar de manera conjunta con la iniciativa privada, la cual, a su vez, requiere de las condiciones para invertir:

“El Estado no puede hacer todo. Requiere necesariamente la coordinación con la iniciativa privada y, por eso, lo que buscamos es un modelo integral, en donde el pueblo de México viva mejor y, al mismo tiempo, haya más inversiones para generar mejores empleos con mejores salarios para todos los mexicanos; garantizar un Estado de bienestar para los mexicanos y las condiciones de inversión sustentable que permitan a México seguir creciendo”.

Explicó que, como parte del Plan México, los 15 polos de desarrollo económico a establecerse en todo el país –de los cuales ocho se ubicarán en el sur sureste– son predios que se urbanizan para generar mayor posibilidad de inversión de empresas privadas, las cuales reciben incentivos fiscales.

Polo de Desarrollo Económico generará empleo en tres sectores industriales

La titular del Ejecutivo federal detalló que, al invertir en el polo de desarrollo, la Secretaría de Economía les da incentivos económicos con el objetivo de acelerar las inversiones y que en los primeros años no paguen algunos de los impuestos hasta que no tengan una producción.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, manifestó que el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Huamantla generará cinco mil nuevos empleos directos, relacionados con las industrias automotriz, alimentaria y metalmecánica tanto nacionales como extranjeras.

“Estamos hablando de una inversión superior a los 500 millones de dólares. Se dice fácil y rápido, pero es una fortuna. Si yo les hubiese dicho un día, cuando no estaban estas obras, va a haber una inversión de más de 500 millones de dólares en estos predios, ustedes no me hubieran creído, habrían dudado. ¿De dónde sacan esas cifras? Bueno, pues es una realidad”, indicó.

De acuerdo con Ebrard, la presidenta Sheinbaum, al mismo tiempo que ha tenido que enfrentar “tiempos muy difíciles”, negocia tratados comerciales, trabaja en la creación de incentivos para generar inversiones y crear empleos en todo el país.