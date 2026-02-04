Récord histórico para México: Ebrard destaca portafolio de 406 mil 800 millones de dólares en inversión

Los proyectos de inversión de México crecieron y los empleos estimados para 2026-2030 pasaron de 1.46 a 1.63 millones. (Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

El portafolio de inversión de México alcanzó un monto histórico cercano a 407 mil millones de dólares, impulsado por nuevos proyectos identificados en las 32 entidades federativas, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, el funcionario precisó que, al cierre del diagnóstico realizado por los comités estatales de promoción, el portafolio pasó de 367 mil 900 millones de dólares a 406 mil 800 millones, con un incremento significativo tanto en número de proyectos como en generación de empleo.

“Tenemos en el portafolio 367 mil 900 millones de dólares… Con el impulso de los comités… puedo informarle al día de hoy que se incrementó esta suma… Entonces, al día de hoy tenemos 406 mil 800 millones de dólares de inversión”, señaló Ebrard.

El titular de Economía detalló que el número de proyectos de inversión aumentó de 2,241 a 2,539, mientras que los empleos estimados para el periodo 2026-2030 se elevaron de 1.46 millones a 1.63 millones, resultado del trabajo coordinado entre gobiernos estatales, empresarios y el gobierno federal.

“Los empleos que se van a generar aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil, gracias a las mil personas que hoy nos acompañan y a los comités de promoción de la inversión de los Estados”, subrayó.

Ebrard enmarcó este avance dentro del Plan México, presentado en enero de 2025, el cual, dijo, ha contado con el respaldo tanto de la inversión extranjera directa como de la inversión nacional, llevando a 2025 a registrar un nivel récord en la captación de capital foráneo.

“Las cifras de la inversión extranjera nos dicen que tuvimos un récord en 2025 importante respecto a años anteriores, nos fue muy bien, un buen resultado”, afirmó.

El secretario sostuvo que México ha logrado mantener y fortalecer su posición dentro del T-MEC, al grado de convertirse en el principal exportador hacia el mercado estadounidense y el socio que enfrenta los aranceles más bajos.

“Hoy el hecho es, México es el principal exportador de Estados Unidos y de los socios de Estados Unidos es el que tiene o está pagando el arancel más bajo, según los datos de los Estados Unidos”, indicó.

El funcionario también destacó el avance de los Polos de Desarrollo, recordando que actualmente existen 14 polos definidos, de los cuales siete ya están en construcción, cuatro más iniciarán obras en las próximas semanas y tres adicionales se incorporarán en el corto plazo.