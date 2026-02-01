T-MEC ‘va a sobrevivir’: Ebrard anticipa cambios, pero descarta ruptura trilateral

Marcelo Ebrard adelantó que este año podría alcanzarse un acuerdo comercial con la Unión Europea. (Foto: EFE)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipó este sábado 31 de enero que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sufrirá cambios en el proceso de revisión que comenzará el próximo 1 de julio, aunque aseguró que el acuerdo “va a sobrevivir” debido a la profunda integración económica de los tres países de Norteamérica.

Tras participar en la cuarta reunión plenaria de los diputados de Movimiento Morena, Ebrard sostuvo que el tratado ya superó la etapa de incertidumbre sobre una posible sustitución por acuerdos bilaterales, al señalar que existen consultas coordinadas entre los tres países y que el calendario avanza “en tiempo y forma” rumbo a la revisión prevista.

El funcionario relató que, tras conversar con la USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos) y con autoridades comerciales estadounidenses, el siguiente paso será poner “sobre la mesa” qué plantea cada país y qué buscará proponer en el proceso.

En ese marco, estimó que el acuerdo seguirá adelante con modificaciones: “habrá contenidos distintos”, dijo, aunque consideró que el tratado resultante será “muy similar” al actual, con “algunos ajustes”.

Canadá no puede quedar fuera

Marcelo Ebrard también rechazó un escenario en el que el arreglo comercial se reconfigure para dejar fuera a Canadá.

Afirmó que la integración trilateral limita la posibilidad de una separación por “bilateralidades” y argumentó que, en el caso de Canadá, su peso en energía y minerales en Estados Unidos vuelve poco viable romper esa relación.

Añadió que México mantiene igualmente una integración “muy grande” con sus socios.

En su balance, el secretario subrayó que México paga un arancel efectivo promedio de alrededor de 4.5 por ciento y que 85 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no enfrenta arancel, frente a escenarios que —según expuso— hace un año anticipaban gravámenes generalizados y el fin del tratado.

Como parte de la agenda inmediata, anunció que el 16 de febrero visitará México su contraparte canadiense, acompañada por 231 empresas, para sostener un diálogo comercial “de alto nivel”.

Acuerdo con Unión Europea podría estar listo en 2026

Asimismo, Ebrard añadió que el acuerdo de México con la Unión Europea seguirá este año el proceso de firma y ratificación con miras a su entrada en vigor.

“El acuerdo con la Unión Europea está caminando conforme a lo previsto, es decir, este año entrará al proceso de firma, ratificación, para que entre en vigor”, concluyó.