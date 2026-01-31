Ebrard descarta que T-MEC esté en riesgo: ‘Ya estamos en consultas formales los tres países’

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ofreció conferencia al finalizar su participación en la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. (Foto: Cuartoscuro)

El T-MEC no enfrenta un riesgo inmediato y, por el contrario, avanza hacia una etapa de mayor certidumbre, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía, durante su participación en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Ante legisladores, el funcionario federal sostuvo que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá ya superó una fase clave, luego de que los tres países concluyeran el proceso de consultas formales.

Ebrard subrayó que el objetivo central del Gobierno mexicano es que el acuerdo comercial no sólo sobreviva, sino que se perfeccione, reduciendo la incertidumbre que ha rodeado al tratado durante el último año.

El secretario de Economía adelantó que los resultados de las consultas serán presentados la próxima semana, aunque precisó que aún está pendiente la fecha definitiva, pues la presidenta es la que debe dar luz verde.

Consultas del T-MEC ya concluyeron, afirma Ebrard

“Yo no veo que esté en riesgo el tratado porque ya estamos en consultas formales los tres países. Ya terminamos el proceso de consulta”, afirmó Ebrard ante los diputados.

Detalló que los resultados incluirán un desglose estado por estado sobre las preocupaciones y propuestas de cada sector productivo.

“Presentaremos los resultados de la consulta y desde luego mandárselos a ustedes también para que lo conozcan, estado por estado, qué nos dijeron, qué pidió cada sector, qué les preocupa, qué proponen”, señaló el funcionario.

Reducir la incertidumbre y atraer inversión

El secretario explicó que, una vez concluida la consulta con Estados Unidos, el objetivo es reducir la incertidumbre en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá durante este año, lo que permitiría acelerar el crecimiento económico.

Ebrard también vinculó la estabilidad del T-MEC con el portafolio de inversión que impulsa la Secretaría de Economía.

“Ya vieron ustedes el portafolio de inversión que traemos, que se traduzca en la realidad para que podamos crecer más rápido”, indicó.

Ebrard destaca avances con EU sobre el T-MEC

El miércoles, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, destacó que tuvo una “muy buena conversación” con el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Washington, en la que avanzaron en “muchos temas” relacionados con la revisión de este año del tratado comercial de ambos países con Canadá (T-MEC).

En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario informó que la reunión con Greer duró una hora y abordaron el futuro del T-MEC y su revisión, sobre la que avanzaron para que vaya “lo más rápido y lo mejor” posible, añadió.

Además, el titular de la Secretaría de Economía destacó que conversaron sobre otros temas comerciales, como los aranceles, la evolución de la industria automotriz norteamericana o la cuestión de los minerales críticos y la seguridad en las cadenas de suministros.

Con información de EFE