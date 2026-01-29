Ebrard da adelantos del ‘T-MEC 2.0’: Tendrá ‘protocolos’ para meter cambios sin reabrir el tratado

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aceptó que EU quiere hacer cambios en el T-MEC.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá vigente tras su proceso de revisión, aunque incorporará “side letters o protocolos adicionales” para atender los ajustes que buscan las partes, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al delinear el rumbo de las negociaciones tras su reciente visita a Washington.

Ebrard dejó claro que no está en juego la arquitectura central del tratado, sino la incorporación de instrumentos complementarios que permitan introducir cambios puntuales sin reabrir el tratado.

“La estructura primordial del tratado va a salir adelante. Aquí lo que estamos hablando son de side letters o protocolos adicionales”, subrayó.

Al término de la instalación del Comité Promotor de Inversiones de la Ciudad de México, el funcionario explicó que México concluyó ya su fase interna de consultas y entró en una nueva etapa formal de revisión con Estados Unidos.

¿De qué tratan las reformas que plantea EU para incorporarlas al T-MEC?

“Los 54 temas que planteó Estados Unidos y los que planteamos nosotros tienen ya un avance superior al 90 por ciento; ya encontramos puntos de acercamiento”, sostuvo.

El secretario reconoció que Washington ha planteado la posibilidad de introducir lo que denomina “reformas estructurales”, particularmente en materia de reglas de origen y mecanismos laborales, aunque aclaró que aún no existe una definición concreta sobre su alcance.

“Cuando ellos hablan de reforma estructural, quiere decir que quieren adicionar algunas cosas, como por ejemplo ampliar reglas de origen, pero todavía no nos dicen cómo”, señaló.

Ebrard precisó que estos planteamientos no son nuevos y han sido parte del discurso estadounidense desde finales del año pasado, pero insistió en que cualquier modificación deberá canalizarse mediante instrumentos complementarios y no a través de una renegociación integral.

‘EU tendrá que decir cuáles son los cambios que quieren’

“Nos tendrán que decir cuáles son los cambios que quieren, pero la estructura primordial del tratado va a salir adelante”, reiteró.

En el ámbito laboral, uno de los puntos más sensibles del acuerdo, México buscará equilibrar los procedimientos. “

A nosotros también nos interesa que sea simétrico, o sea, que el procedimiento laboral tenga la misma velocidad cuando sale de aquí para allá, no nada más de allá para acá”, advirtió.

“¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos”, afirmó Marcelo Ebrard.