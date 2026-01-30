Ebrard confirma que el T-MEC ‘sobrevive’ para México y Canadá... pero ‘Trump cambiará reglas de origen’

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confía en que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobrevivirá. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sostuvo este viernes 30 de enero que el T-MEC sobrevivirá, pero México debe prepararse para los cambios que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para su permanencia.

Aunque nada está definido, Ebrard considera que Estados Unidos buscará que el tratado comercial trilateral “esté más cerca de los planteamientos” que hizo Donald Trump.

Ante este escenario, prevé dos cambios que el Gobierno de Estados Unidos buscará incluir y que México deberá tener “mucho cuidado” para analizarlo y conocer su impacto: reglas de origen más estrictas y el mecanismo laboral.

“Yo creo que lo que Estados Unidos quiere hacer, aunque no han mandado el detalle todavía, es que el tratado esté más cerca de los planteamientos que está haciendo el presidente Trump, en pocas palabras más reglas de origen, es decir, dónde se hacen las cosas”, comentó en entrevista con Azucena Uresti.

¿Qué cambios propone Trump en el T-MEC, según Ebrard?

El también representante de México para negociar el T-MEC anticipó que el endurecimiento de las reglas de origen podría implicar la inclusión de más productos bajo criterios más estrictos, por lo que México deberá analizar con cuidado su impacto.

“Si quiere (el presidente Trump) modificaciones en las reglas de origen, vamos a ver en qué términos, es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho y probablemente tengamos otros productos que se incluyan en esa lista de reglas de origen más estrictas”, dijo.

Otro punto sensible, añadió Ebrard, es el mecanismo laboral, sobre el cual México buscará que exista reciprocidad entre ambos países.

“De parte nuestra queremos que sea simétrico, que no sea nada más de Estados Unidos hacia México, sino también de México a Estados Unidos, en condiciones laborales”, subrayó.

Pese a estos posibles ajustes, Ebrard afirmó que la permanencia del T-MEC no está en duda y que cualquier cambio se daría mediante protocolos adicionales.

“Sí, el tratado sobrevive, los tres países. Lo que tenemos que definir es qué se le quiere agregar, tendrán que ser protocolos adicionales, eso todavía no lo sé, pero que el tratado va a sobrevivir, yo no tendría ninguna duda”, concluyó.