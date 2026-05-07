Clima en Jalisco: Zona Metropolitana de Guadalajara vivirá un viernes 8 de mayo con intenso calor

El pronóstico del clima para este viernes 8 de mayo en la Zona Metropolitana de Guadalajara indica un intenso calor. Las temperaturas máximas alcanzarán los 37°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta onda de calor predominará en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, con cielos medio nublados.

(Carachure Bautista Jesús)

Fuente: CONAGUA.

¿Qué temperaturas se esperan en las ciudades de Jalisco?

Guadalajara espera una máxima de 35.7°C y una mínima de 15.0°C. En el municipio de Guadalajara, la temperatura actual es de 33.0°C. El cielo estará medio nublado, y el viento soplará a 6 km/h, con 0% de humedad.

Zapopan tendrá una máxima de 36.0°C y una mínima de 14.7°C. Tlaquepaque y Tonalá registrarán máximas de 35.7°C y mínimas de 15.3°C. Estas ciudades también tendrán vientos de 6 km/h y cielos medio nublados.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara este viernes?

No se esperan lluvias para este viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las condiciones atmosféricas indican un cielo medio nublado en la mayoría de las ciudades, lo que significa que predominará el sol durante gran parte del día.

El viento se mantendrá ligero, con una velocidad constante de 6 km/h en toda la región, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. La humedad será del 0%, lo que contribuye a la sensación de calor seco.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos 3 días es el siguiente:viernes 8 de mayo: Máxima de 37°C, Mínima de 16°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.sábado 9 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 15°C, Cielo despejado, viento de 7 km/h.domingo 10 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana es que el calor se mantenga intenso, aunque con un ligero descenso en las temperaturas máximas para el sábado y domingo. Las mínimas también bajarán gradualmente, ofreciendo mañanas ligeramente más frescas.

¿Cómo protegerse del calor extremo en Jalisco?

Ante el calor extremo, es crucial hidratarse constantemente, bebiendo suficiente agua. Evite la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, que son las horas de mayor radiación solar.

Use ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra al salir. También es recomendable aplicar protector solar. Mantenerse en lugares frescos y ventilados ayudará a prevenir golpes de calor y deshidratación.

¿Dónde consultar alertas y el pronóstico oficial en Jalisco?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el clima, consulte siempre las fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado de Jalisco. Estar informado ayuda a tomar precauciones.

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