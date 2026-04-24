‘El Mencho’ desata terror: Guadalajara y Puerto Vallarta, las zonas con mayor percepción de inseguridad

Puerto Vallarta fue una de las ciudades más afectadas por la ola de violencia tras la muerte del 'Mencho'.

El operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ‘desató’ miedo en Puerto Vallarta que se convirtió en la zona con mayor percepción de inseguridad en México.

De acuerdo con la encuesta nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Puerto Vallarta pasó de 32 a 59.9 por ciento de percepción de inseguridad de diciembre de 2025 a marzo de 2026.

El periodo coincide con el operativo contra ‘El Mencho’ que ocurrió el 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Derivado del abatimiento del líder del CJNG se desataron narcobloqueos en Puerto Vallarta y otras zonas de Guadalajara, aunque después se extendieron a Guanajuato, Michoacán y, al menos, 20 estados.

¿Cuáles son las otras zonas con mayor percepción de inseguridad en México?

La percepción de inseguridad se extendió por Jalisco y Nayarit que concentran las zonas urbanas donde la población se siente menos protegida.

Además de Puerto Vallarta, Tepic aumentó su percepción de inseguridad al pasar de 37.9 a 53.9 por ciento.

En Zapopan, Jalisco, la percepción de inseguridad pasó de 54.7 a 70.8 por ciento. En dicho municipio ocurrieron incendios en tiendas y camiones por lo que los habitantes se quedaron en sus casas durante varios días.

En general, el 65.3 por ciento de la población dijo sentirse insegura en las calles y el 45.5 por ciento dijo haber visto o escuchado sobre robos o asaltos en las calles.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron: 92.1 por ciento Irapuato; 90.2 por ciento, Guadalajara y 87.6 por ciento, Ecatepec.

Jalisco regresa a la normalidad a dos meses de la caída de ‘El Mencho’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, destacó que la seguridad está controlada y todo volvió “a la normalidad en 48 horas” después del “exitoso” operativo en el que fue abatido ‘El Mencho’.

“Este operativo efectuado por el Ejército en un municipio cerca de 120 kilómetros de Guadalajara, fue un operativo exitoso. Pero que tuvo un gran impacto a nivel mundial. Se detuvo al líder criminal más buscado de todo el mundo. Todo había vuelto a la normalidad en menos de 48 horas”, aseguró Lemus en entrevista con EFE.

“Y desde entonces no hemos vuelto a tener ningún evento de alto impacto. Fue una situación atípica. Afectó nuestra imagen, pero no nuestra vida diaria”, remarcó, aunque reconoció que afectó la imagen del estado meses antes de la realización del Mundial de Fútbol.

El gobernador de Jalisco aceptó que los bloqueos y vehículos incendiados en Guadalajara y en Puerto Vallarta tuvieron efectos “en las redes y los medios de comunicación”.

“Darle la vuelta a la imagen, especialmente en Vallarta, va a tardar”, refiriéndose al principal destino de playa del estado y uno de los grandes centro turísticos del país.

“En ningún momento la gobernabilidad se vio afectada. El tema de la seguridad no es partidista. Desde el primer momento que inicia el operativo, tuvimos una absoluta coordinación para proteger a la ciudadanía”, remarcó Lemus sobre la estrecha colaboración con el Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum.