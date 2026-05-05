Clima en Jalisco: Calor extremo en Guadalajara y Zapopan para este miércoles 6 de mayo

Cielo despejado sobre el Área Metropolitana de Guadalajara.

(Carachure Bautista Jesús)

Este miércoles 6 de mayo, la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tendrá un calor extremo. Se esperan temperaturas máximas de hasta 36.7°C, sin probabilidad de lluvias en la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que una masa de aire cálido es la causa de estas condiciones.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en las ciudades de Jalisco?

Para el día de hoy, Guadalajara registra una temperatura actual de 32.2°C, con una mínima de 14.0°C y una máxima que subirá hasta los 36.3°C. En Zapopan, la temperatura actual es de 32.1°C, con una mínima de 13.7°C y un pico de 36.3°C.

Por su parte, Tlaquepaque tendrá una mínima de 14.0°C y una máxima de 36.3°C. Tonalá presentará la temperatura más alta, llegando a los 36.7°C de máxima y una mínima de 14.7°C. Las condiciones generales muestran cielo despejado en toda la zona metropolitana.

¿Habrá lluvias en Guadalajara y su zona metropolitana hoy?

La probabilidad de lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara es nula para este miércoles. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con viento ligero del oeste que soplará a unos 7 km/h. Esto contribuye a un ambiente seco y caluroso durante gran parte del día.

El SMN señala que el frente frío núm. 48 se mantiene estacionario sobre la península de Yucatán, lejos de Jalisco. Una masa de aire polar asociada a este sistema, al modificar sus características, ayudará a un ascenso gradual de temperaturas en el centro de México, incluyendo esta región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco durante los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 6 de mayo: Máxima de 36°C, Mínima de 14°C, Despejado, viento de 7 km/h.Jueves 7 de mayo: Máxima de 36°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.Viernes 8 de mayo: Máxima de 37°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 6 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en la Zona Metropolitana de Guadalajara es de continuidad en las altas temperaturas. El viernes se espera un ligero aumento en la máxima, llegando a los 37°C. La circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera también impactará el viento en otras zonas del país.

¿Cómo protegerse del calor extremo de hasta 37°C en Jalisco?

Ante las altas temperaturas, es fundamental tomar precauciones. Se recomienda beber abundante agua para evitar signos de deshidratación, así como evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar ropa ligera de colores claros. Niños y personas mayores deben ser monitoreados para prevenir golpes de calor.

Se sugiere usar sombrero y aplicar protector solar con un factor de protección de 30 o más. Evite actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor calor. Mantener los espacios interiores ventilados ayudará a mitigar el efecto de las altas temperaturas en la región.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en Jalisco?

Para obtener información actualizada sobre el clima, se recomienda consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco. Estas instituciones ofrecen reportes detallados y alertas en caso de cambios inesperados en las condiciones atmosféricas, garantizando datos precisos.

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