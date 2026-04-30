Zona Metropolitana de Guadalajara espera calor extremo para el viernes 1 de mayo

La onda de calor afecta varios estados de la República este 30 de abril.

Vista de la Zona Metropolitana de Guadalajara con cielo medio nublado.

Debido a la onda de calor, el clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para este viernes 1 de mayo, traerá calor intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica máximas de hasta 37°C. El día será medio nublado.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura máxima será de 35.7°C y la mínima de 14°C. Zapopan tendrá rangos similares, con 35.7°C de máxima y 14°C de mínima. Un calor constante dominará la región central.

San Pedro Tlaquepaque registrará una máxima de 35.7°C y mínima de 14.3°C. Tonalá tendrá una máxima de 35.7°C y mínima de 15°C. La humedad será del 0 oor ciento en toda la Zona Metropolitana.

¿Lloverá hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Las condiciones atmosféricas para este viernes indican cielo medio nublado en la Zona Metropolitana. No hay probabilidad de lluvias. Se espera un ambiente seco y caluroso. Los cielos despejados predominarán por la tarde en Jalisco.

El viento soplará a una velocidad de 7 km/h en toda la Zona Metropolitana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy prevalecerá una onda de calor en 23 entidades del país, intensificando el ambiente caluroso.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 1 de mayo: Máxima de 37°C, Mínima de 15°C, Medio nublado, viento de 6 km/h.

Sábado 2 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 14°C, Poco nuboso, viento de 9 km/h.

Domingo 3 de mayo: Máxima de 35°C, Mínima de 13°C, Despejado, viento de 7 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra una ligera baja en las temperaturas máximas, de 37°C a 35°C. Las mañanas serán más frescas, con mínimas hasta 13°C. El cielo cambiará de medio nublado a despejado.

¿Cómo protegerse del calor en Jalisco?

Ante el calor, es importante tomar precauciones. Se recomienda beber mucha agua, incluso sin sed. Evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. Así se previenen golpes de calor y malestares.

Es fundamental usar ropa ligera de colores claros y sombrero. Aplicar protector solar es aconsejable. Prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a las altas temperaturas. Mantener los espacios ventilados en casa.

¿Dónde consultar información oficial del clima en Jalisco?

Para mantenerse informado sobre las condiciones atmosféricas, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También es vital seguir las indicaciones de Protección Civil de Jalisco. Estar alerta ante cualquier cambio.

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