La producción de camiones pesados se cae 30.4% en el 1T26

De acuerdo con cifras del INEGI, durante el primer cuarto del año las exportaciones de vehículos pesados registraron 23 mil 550 unidades enviadas, una caída de 30.3 por ciento anual, lo que también representó el peor desempeño de la industria desde que se tienen registros. [Fotografía. Shutterstock]

La industria de camiones pesados en México se desplomó 30.4 por ciento en el primer trimestre del año, impactando tanto en la producción, ventas y exportaciones.

“Parte de la tendencia negativa de la que hemos dado cuenta tiene que ver con la entrada de vehículos usados procedentes de Estados Unidos en condiciones inequitativas. Hay una evidente subvaluación fiscal en los trámites de importación definitiva de vehículos pesados y con ello hay una presencia con precios, déjenme expresarlo de alguna forma, fuera de mercado”, comentó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA)

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), elaborado por el INEGI, entre enero y marzo de 2026, la producción alcanzó 28 mil 765 unidades, lo que significó una caída de 30.4 por ciento anual.

“Cuando vemos los resultados acumulados de enero a marzo, tenemos una contracción significativa en la parte de carga de 30.6 por ciento, pero también en la parte de vehículos de pasajeros, tenemos una caída de 20.9, para tener una totalidad de 30.4 por ciento en los tres meses de 2026 que ya pasaron”, comentó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

Durante el primer cuarto del año las exportaciones se enviaron al extranjero 23 mil 550 unidades, una caída de 30.3 por ciento anual, lo que también representó el peor desempeño de la industria desde que se tienen registro, sobre todo en el segmento de vehículos para pasajeros.

“Moviéndonos un poco ya a la parte de exportación (…) el acumulado al año de enero a marzo, muestra una contracción actual en estos tres meses que ha sido del 30.3 por ciento en la parte de carga, mientras que en la parte de pasajeros la caída es del 100 por ciento; solamente por ahí en 2025 hubo 15 unidades de pasaje, para una contracción total de 30.3 por ciento”, añadió Arzate.

Sin avance

Venta de vehículos pesados también bajan

En el mercado interno, durante el primer trimestre, la comercialización al menudeo disminuyó 34.9 por ciento anual, al sumar 7 mil 277 unidades, mientras que en el mayoreo el retroceso fue de 18.08 por ciento, con 6 mil 496 unidades.

Sin embargo, en marzo se observó una moderación en la tendencia negativa, ya que, en ventas, el comportamiento fue mixto al comercializar 2 mil 901 unidades al menudeo, una caída de 18.56 por ciento anual, mientras que al mayoreo se vendieron 2 mil 984 unidades, con una variación anual positiva de 6.72 por ciento.

“Cuando vemos las ventas al mayoreo de vehículos pesados y hablamos de marzo específicamente, tenemos buenas noticias. Tenemos un incremento del 6.7 por ciento en las ventas al mayoreo de estos vehículos. Ya separando un poquito carga de pasaje, en el la parte de carga aumentó 12.6 por ciento, mientras que en la parte de pasaje tuvo una contracción del 17.9 por ciento”, detalló el presidente ejecutivo de ANPACT.

Confían en programa de Sheinbaum para reactivar el mercado

Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, confió en que el Programa de Protección a la Industria de Vehículos Pesados, impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, es una vía para revertir la tendencia negativa que arrastra el sector, marcada por caídas en producción, ventas y exportaciones desde 2025.

“Tenemos confianza en que todo lo que se ha dado a conocer por el gobierno federal va a ser un elemento importante para revertir la tendencia negativa”, señaló Rosales Zárate.

El esquema no sólo contempla estímulos fiscales, sino también facilidades de financiamiento, lo que podría acelerar la recuperación del mercado interno y reactivar la demanda de unidades. La deducción anticipada y el acceso al crédito son vistos como elementos clave para impulsar ventas y producción.

Además, el programa incorpora medidas para limitar la entrada de vehículos usados desde Estados Unidos en condiciones desiguales, lo que ha distorsionado el mercado local y presionado los precios de unidades seminuevas.

“Incluso se corrige esta distorsión muy alta en el mercado de vehículos usados que entran a nuestro país y que generan un problema serio de saturación por parte de las empresas distribuidoras con altos inventarios de camiones seminuevos, camiones entre 5 o 7 años de antigüedad que no logran ser vendidos (…) esto será corregido de manera importante y confiamos en que esto ayude a la industria nacional”, concluyó Rosales Zárate.