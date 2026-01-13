Industria de vehículos pesados cierra 2025 con ajustes y resiliencia: ANPACT

La industria automotriz de vehículos pesados en México concluyó 2025 con una marcada desaceleración en ventas, producción y exportaciones, reflejo de un año complejo caracterizado por la volatilidad internacional y la contracción de la demanda interna.

De acuerdo con el balance presentado por Rogelio Arzate, presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), a pesar de las cifras el sector mantiene signos de resiliencia y capacidad de adaptación que sostienen su visión de largo plazo.

Las ventas al mayoreo de vehículos pesados alcanzaron 3,498 unidades, lo que representó una disminución de 62.7 por ciento respecto a diciembre de 2024. En el acumulado enero-diciembre, las ventas al mayoreo sumaron 30,673 unidades, cifra 54.7 por ciento menor a las 67,704 unidades registradas en el mismo periodo del año previo.

Por su parte, las ventas al menudeo totalizaron 3,306 unidades en diciembre, lo que significó una caída de 39.27 por ciento en comparación al mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, el mercado interno alcanzó 39,833 unidades, una reducción de 31.67 por ciento frente a 2024.

Comportamiento mercado de pesados 2025

Ventas al mayoreo: 30,673 unidades en el acumulado enero-diciembre, una baja de 54.7% anual.

30,673 unidades en el acumulado enero-diciembre, una baja de 54.7% anual. Ventas en diciembre: 3,498 unidades, 62.7% menos que en el mismo mes de 2024.

3,498 unidades, 62.7% menos que en el mismo mes de 2024. Menudeo: 39,833 unidades en 2025, con una disminución de 31.7% respecto al año previo.

39,833 unidades en 2025, con una disminución de 31.7% respecto al año previo. Menudeo en diciembre : 3,306 unidades, 39.27% ciento menos que en el mismo mes del 2024.

: 3,306 unidades, 39.27% ciento menos que en el mismo mes del 2024. Producción: 138,954 unidades, contracción de 34.8%.

138,954 unidades, contracción de 34.8%. Exportaciones: 113,981 unidades, caída de 28.6% frente a 2024.

Al analizar el comportamiento por segmentos, en diciembre se observó un ligero repunte en algunas categorías respecto a noviembre, particularmente en los vehículos de carga Clase 2 y Clase 3. En mayoreo, este segmento pasó de un crecimiento acumulado de 2.8 por ciento en noviembre a 3.1 por ciento en diciembre, mientras que, en menudeo, el incremento acumulado fue de 24.9 a 26.4 por ciento, respectivamente, lo que apunta a una mayor dinámica en los vehículos de menor tonelaje y a una incipiente recuperación en algunos nichos del mercado interno.

En cuanto a la producción de vehículos pesados, esta alcanzó 138,954 unidades, presentando una contracción de 34.8 por ciento respecto a 2024. Mientras las exportaciones sumaron 113,981 unidades, 28.6 por ciento menos que el año anterior, afectadas por la desaceleración en mercados de destino y la incertidumbre arancelaria.

De acuerdo con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), el comportamiento de las ventas al menudeo de pesados fue constante a lo largo de todo el año.

Con cifras acumuladas, el segmento de carga, que representa 83.1 por ciento del mercado, mostró una disminución de 32.4 por ciento, siendo los tractocamiones los más afectados, con una caída cercana al 37 por ciento.

En tanto, el segmento de pasajeros retrocedió 27.9 por ciento, impactado principalmente por la menor demanda de autobuses urbanos. En diciembre, aunque se observó un avance mensual de 15 por ciento frente a noviembre, este repunte fue insuficiente para revertir la tendencia anual.

Rosales explicó que la fuerte contracción no responde únicamente a variables macroeconómicas, sino al deterioro de la inversión fija bruta, la confianza empresarial y a un entorno de incertidumbre, tanto nacional como internacional. Para 2026, la AMDA estima un crecimiento de 9.4 por ciento, con ventas cercanas a 42,000 unidades, aunque aún lejos del nivel récord alcanzado en 2024.

Rogelio Arzate, presidente Ejecutivo de ANPACT resaltó ligero repunte de algunos segmentos de la industria en diciembre.

Llamado a fortalecer el mercado interno

Ante los resultados, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT, enfatizó que los resultados confirman la necesidad de reactivar el mercado doméstico, consolidar la cadena de suministro y garantizar un entorno regulatorio con reglas claras y certidumbre jurídica para atraer inversión.

Asimismo, reiteró que la industria está preparada para participar en la revisión del T-MEC y avanzar en la descarbonización y adopción de tecnologías limpias, sin comprometer la viabilidad económica ni la generación de empleos de calidad.

La ANPACT reafirmó que la industria de vehículos pesados seguirá apostando por la sostenibilidad, la innovación y el libre comercio como pilares estratégicos para contribuir al crecimiento económico y social de México, aun en un entorno de alta exigencia y transformación del sector.