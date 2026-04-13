Saldrá más ‘cariñoso’ el ‘Acapulcazo’: ¿Cuánto subirá el precio de las casetas de la Autopista del Sol?

El precio de las casetas de la Autopista del Sol suben de precio.

¡Junta más ‘lanita’ para tus próximas vacaciones! La mañana de este 13 de abril entró en vigor un ajuste en las tarifas de peaje de la Autopista del Sol, en el tramo que conecta la Ciudad de México con el puerto de Acapulco.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), el costo total del peaje para automóviles pasó de 788 a 826 pesos, lo que representa un incremento de 38 pesos por trayecto.

Según la tabla de tarifas vigente, el recorrido desde la Ciudad de México hasta la plaza de cobro número 104, ubicada en La Venta, aumentó de 640 a 670 pesos.

Cabe recordar que el cobro en varias casetas de la Autopista del Sol fue suspendido tras las afectaciones ocasionadas por el huracán ‘John’ en septiembre de 2024.

Sin embargo, el servicio se reanudó el 22 de marzo de 2025, una vez concluida la emergencia técnico-operativa, con la reactivación del peaje en plazas como Paso Morelos, Palo Blanco y La Venta.

Sube precio de la México-Acapulco: ¿Cómo queda el costo de las casetas de la Autopista del Sol?

De acuerdo con las tarifas actuales, los costos vigentes son:

156 pesos en la caseta Tlalpan

56 pesos en Tres Marías

209 pesos en Paso Morelos

190 pesos en Palo Blanco

171 pesos en La Venta

Con este ajuste, se estima que un viaje redondo a Acapulco implicará un gasto adicional de 76 pesos para automovilistas particulares.

Este ajuste se suma al incremento aplicado a inicios de año, cuando CAPUFE actualizó las tarifas a partir de enero de 2025, con aumentos en distintos tramos de la autopista, incluyendo el segmento Paso Morelos-Puente de Ixtla, donde el costo pasó de 188 a 200 pesos.

Intensifican limpieza en zonas turísticas de Acapulco

El Gobierno de Acapulco continúa con el operativo de limpieza en distintos accesos a playas, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención para residentes y visitantes.

El coordinador de la dependencia, Gustavo Radilla Callado, informó que durante la temporada vacacional de Semana Santa se intervinieron alrededor de 12 accesos a playas, acciones que seguirán en próximos días para conservar en buen estado estos espacios públicos, así como parques y áreas de recreación.

Entre las labores efectuadas en el acceso a playa Elcano se encuentra la aplicación de pintura en jardineras, barandales y luminarias, además del caleo en la barda perimetral.

En el acceso a La Playita se intervino el mobiliario urbano con pintura en jardineras, peraltes, muretes, luminarias y estructuras tubulares.

También se llevaron a cabo trabajos de barrido fino y grueso, así como la recolección de residuos sólidos y retiro de escombros en los puntos atendidos, con el fin de mantener condiciones adecuadas de limpieza en estas zonas.

Con información de Quadratín