Incendio en Acapulco: Fuego consume 512 hectáreas; 250 son del parque El Veladero

De acuerdo con datos oficiales, el incendio se mantiene activo en la ladera norte del parque. (Foto: Gobierno de Guerrero)

ACAPULCO, Gro.- El incendio intermunicipal entre Coyuca de Benítez y Acapulco ya consumió más de 512 hectáreas de superficie, de las cuales 250 se ubican dentro del Parque Nacional El Veladero, lo que representa un incremento de 35 por ciento.

De acuerdo con datos oficiales, el incendio se mantiene activo en la ladera norte del parque y hacia el libramiento a Coyuca, con un avance de 70 por ciento de control y 60 por ciento de liquidación, en una zona de vegetación de bosque de encino y selva baja caducifolia.

A través de un mensaje en redes sociales, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó este jueves 9 de abril que al menos 149 elementos de las tres órdenes de gobierno laboran para extinguir el fuego.

“Brigadistas y personas voluntarias han logrado un avance del 70 por ciento de control y 60 por ciento de liquidación en el incendio forestal del ANP Parque Nacional El Veladero”, señaló.

También se cuenta con brigadas de protección de Mochitlán con 11efectivos, Iguala con 10, brigadas rurales de Eduardo Neri con 18 en total, brigadas de Protección Civil estatal de Chilpancingo con 10, trabajadores de Semaren con 11, Bomberos de Acapulco, 48 miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, 16 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, uno de la Comisión Nacional Forestal y dos de Protección Civil estatal.

¿Qué se sabe del incendio en el parque el Veladero?

Quadratín Guerrero informó que el incendio se originó en la zona de Ejido Viejo y se extendió hacia el área natural protegida. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o heridas.

El gobierno de Guerrero indicó que el incendio, que comenzó el pasado lunes 6 de abril, es atendido por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

El martes, la gobernadora Evelyn Salgado reforzó las acciones mediante una estrecha colaboración entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, garantizando que todos los recursos humanos y materiales estén al servicio de este incendio forestal que se originó el lunes.

El objetivo central es fortalecer los trabajos de control en la zona para mitigar los daños ambientales y salvaguardar esta importante área natural protegida.

Con información de Quadratín