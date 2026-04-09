Evalúa Evelyn Salgado preparativos para hacer del Tianguis Turístico Acapulco 2026 el mejor de su historia

En seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, revisó, con el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, la logística de cara al inicio de este magno evento que regresa al Hogar del Sol en su edición número 50, celebrando ser el punto de encuentro más importante del turismo de México.

La mandataria estatal revisó las acciones de coordinación, promoción y logística, para que Guerrero luzca todo su potencial en riqueza turística, además del trabajo que hemos impulsado para recibir a la industria nacional e internacional.