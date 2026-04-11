Violencia en Acapulco: Ataque directo contra familia en restaurante del puerto deja 4 muertos

Un ataque armado al interior del restaurante conocido como “Playa Ventura”, ubicado en la comunidad de San Andrés Playa Encantada, adyacente a la zona de Barra Vieja, en Acapulco, dejó un saldo de cuatro personas muertas durante las primeras horas de la noche de este viernes 10 de abril.

De acuerdo con los reportes preliminares, la agresión a balazos fue perpetrada por un grupo de civiles armados que irrumpió en el establecimiento y abrió fuego en contra de las personas que se encontraban en el lugar, presuntamente durante una reunión.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que, entre las víctimas, se encuentra un hombre, así como tres mujeres que fallecieron a consecuencia de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

¿Qué pasó en el restaurante de Acapulco?

Reportes policiales indican que los hechos ocurrieron poco después de las 19:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados arribaron al establecimiento, ubicado sobre la calle General Vicente Guerrero, en el citado asentamiento cercano a Barra Vieja, y accionaron sus armas en repetidas ocasiones contra los presentes.

Fuentes consultadas señalaron que dos de las mujeres y el hombre fallecidos eran hermanos, quienes respondían a los nombres de Alejandra, Radacundi y José Inés, y que se desempeñaban como encargados del lugar. En tanto, la identidad de la cuarta víctima no ha sido confirmada oficialmente.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado al menos 50 detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de temor entre la población, que optó por resguardarse en sus domicilios ante la intensidad de la agresión.

Tras los reportes de emergencia, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como paramédicos y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

A su arribo, las corporaciones localizaron a las cuatro víctimas sin signos vitales, por lo que se procedió al acordonamiento del área para la realización de las diligencias correspondientes, las cuales se extendieron por varias horas.

En tanto, materiales audiovisuales difundidos en redes sociales muestran que la agresión se prolongó por varios minutos, en los que se escuchan múltiples detonaciones, presuntamente de armas largas de distintos calibres.