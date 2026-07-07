Toyota muda producción a EU: ¿Cuántos autos fabrica en México y qué significa para la industria mexicana?

Toyota produjo más de 310 mil vehículos en México durante 2025 y se mantiene entre las principales armadoras.

La decisión de Toyota de trasladar parte de la producción de la pick-up Tacoma desde su planta de Tijuana hacia Estados Unidos tendrá un impacto gradual en la fabricación del país, toda vez que es una de las armadoras de mayor peso manufacturero en México.

Tan solo en 2025, la empresa de origen japonés produjo más de 300 mil vehículos, lo que colocó a la armadora como el sexto lugar nacional por volumen de ensamblaje.

El gobierno federal ha informado que el ajuste no será inmediato, sino que la transferencia de producción iniciará de manera gradual y concluirá en 2030, mientras la compañía mantiene bajo análisis el futuro de su planta de Tijuana una vez que finalice la reconfiguración de sus operaciones en Norteamérica.

“Uno de los puntos que nosotros creemos es que este anuncio primero debe de interpretarse como una reconfiguración parcial y sobre todo gradual a lo que se está llevando en Norteamérica, no como una salida de México”, comentó Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

La importancia de este anuncio radica en el peso que tiene la Tacoma dentro de la industria automotriz mexicana. Durante 2025, Toyota fabricó 269 mil 958 unidades de este modelo, además de 40 mil 194 ejemplares de la versión híbrida Tacoma HEV, para una producción total de 310 mil 152 vehículos.

Dicho volumen permitió a la empresa dirigida por Kenta Kon mantenerse como el sexto mayor fabricante de vehículos en México, únicamente por debajo de armadoras como General Motors, Nissan, Ford Motor, Chrysler y Volkswagen, aunque por encima de firmas como KIA, Mazda o Honda.

Toyota mantiene liderazgo en primeros meses de 2026

Los niveles de producción de la empresa nipona se han mantenido en lo que va de 2026, ya que, según datos del INEGI, entre enero y junio, se ensamblaron 140 mil 82 unidades de la Tacoma y 18 mil 951 de la Tacoma HEV, con lo que acumuló 159 mil 33 vehículos en el primer semestre del año, suficientes para conservar la sexta posición entre las armadoras instaladas en México.

A pesar de que este anuncio ocurre en un momento marcado por las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump a la industria automotriz mexicana, el gerente de Estudios Económicos de la INA consideró que México conserva ventajas estructurales difíciles de sustituir para la industria automotriz, por lo que ve difícil una salida total de la armadora japonesa.

“México, a pesar de toda la turbulencia que se ha generado a lo largo de los años, sigue siendo un pilar indispensable para la producción en la región de Norteamérica por diferentes cuestiones como escala, talento, logística, costos, especialización y la cadena de suministro que tenemos muy cercana a Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo por la cercanía de mercado que tenemos con Estados Unidos”, añadió Galván.