México responde a Trump y le aclara que Toyota solo moverá una planta a EU: ‘Se queda la de Guanajuato’

México respondió tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aclaró que Toyota únicamente trasladará parte de la producción de su planta de Tijuana, Baja California, a territorio estadounidense, mientras que la fábrica de Guanajuato permanecerá en operación en el país.

La Secretaría de Economía, a través de un comunicado, aclaró que Toyota México le notificó hace unos días que transferirá parte de la producción de la pickup Tacoma fabricada en Tijuana como parte de una reestructuración de sus operaciones globales.

La dependencia precisó que el cambio no será inmediato, sino que se llevará a cabo de manera gradual y concluirá en 2030. Añadió que la empresa continúa evaluando el futuro de la planta de Tijuana una vez finalizado ese proceso.

En contraste, la automotriz confirmó que mantendrá en funcionamiento su planta ubicada en Guanajuato, la cual genera 2 mil 800 empleos directos y miles de puestos de trabajo indirectos en la región.

‘Toyota no se va de Baja California’, asegura Marina del Pilar

La empresa japonesa Toyota no retirará su producción de automóviles en Tijuana, Baja California, afirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila durante su conferencia matutina.

“Únicamente se va una línea de producción y es de aquí al 2030, no es que vaya a ser de un día para el otro, de un mes al otro; la información que hemos recibido de la Secretaría de Economía y de la propia empresa Toyota es que este proceso se va a concluir hasta el 2030”, expresó Ávila Olmeda.

Nueva inversión automotriz por más de 500 mdd en México

Como contraparte al ajuste operativo de la automotriz japonesa, la dependencia aseguró que recibió la confirmación, tras gestiones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, de una nueva inversión superior a los 500 millones de dólares por parte de otra empresa del sector automotriz, cuyo nombre será dado a conocer en los próximos días.

El anuncio ocurre en un contexto en el que la industria automotriz de Norteamérica atraviesa un proceso de reorganización de sus cadenas de producción, impulsado por factores como la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las políticas industriales de Estados Unidos y las estrategias globales de las armadoras para optimizar sus operaciones.

Con información de Crisstian Villicaña y de Hector Diaz Usla