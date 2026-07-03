Ventas de autos en primer semestre rebasan el nivel de 2017, con 754 mil 394 unidades

Desde 2017 no se observa un incremento similar en la venta de autos en el primer semestre.

En el primer semestre del año en México se vendieron 754 mil 394 autos ligeros, lo que se ubicó como el mejor volumen acumulado para la primera mitad del año desde el 2017, cuando se colocaron 745 mil unidades, de acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este dinamismo comercial refleja una sólida recuperación en la demanda interna de consumo y una estabilización en las cadenas globales de suministro, permitiendo a las agencias distribuidoras satisfacer el flujo de compradores en el país.

El Inegi reportó que entre enero y junio de este año se comercializaron 5.3 por ciento más automóviles que las 716 mil 299 unidades registradas en el mismo periodo del año pasado.

Durante la primera mitad del año, el resultado se ubicó 1.3 por ciento por encima del máximo histórico de 2017, consolidando un nuevo nivel récord para el mercado nacional de autos ligeros, lo que equivale en términos absolutos a un crecimiento de 38 mil 95 vehículos adicionales respecto al año anterior.

“El nivel de comercialización de enero-junio 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose un 1.3 por ciento por arriba de las 745 mil 004 unidades comercializadas entonces”, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

El mercado de autos ligeros en México mantuvo el acelerador a fondo durante junio de 2026 al comercializar 126 mil 778 vehículos nuevos, volumen 7.6 por ciento superior a las 117 mil 780 unidades vendidas en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con las cifras del Inegi, este incremento mensual representó la colocación de 8 mil 998 vehículos adicionales en el mercado nacional.

“Con estas cifras, el mercado de vehículos ligeros en junio fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 115 mil 158 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 9.2 por ciento con respecto al dato observado de 126 mil 778 unidades”, comentó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

El ejecutivo detalló que, aunque el desempeño del sexto mes del año fue sólido, el mercado mexicano mostró una ligera moderación respecto al mes previo, toda vez que, en comparación con mayo, las ventas de autos ligeros tuvieron una contracción de 329 unidades.

“Esta ligera contracción equivalente a una caída marginal de 0.3 por ciento, un comportamiento que no modificó la tendencia positiva observada durante los últimos meses”, añadió el presidente de la AMDA.

El balance del primer semestre también muestra que el mercado mexicano continúa concentrado en un reducido grupo de fabricantes, esto a pesar del avance de nuevas marcas, de manera particular las de origen chino, que han intensificado la competencia y hoy ya tienen más del 15 por ciento de participación de mercado.

(El Financiero)

Venta de autos en México: Nissan, GM y Volkswagen mantienen liderazgo

Durante el primer semestre del año, Nissan conservó el liderazgo en ventas de autos al concentrar el 16.8 por ciento del mercado nacional, equivalente a 127 mil 99 vehículos vendidos.

General Motors ocupó la segunda posición con una participación de 12.9 por ciento tras colocar 96 mil 941 unidades, en tanto que el Grupo Volkswagen se ubicó en el tercer lugar con una cuota de 11 por ciento y ventas por 82 mil 612 vehículos, resultado que integra las operaciones de Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche y Bentley.

Toyota mantuvo el cuarto sitio al representar 8.2 por ciento del mercado con 62 mil 129 unidades vendidas durante el semestre, mientras que KIA completó el quinto sitio al alcanzar una participación de 7.3 por ciento, equivalente a 54 mil 852 vehículos comercializados.