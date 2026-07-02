Ventas de Tesla suben 25% ... pero se quedan un ‘pelito’ detrás de las de BYD, líder de autos eléctricos

Las ventas de vehículos de Tesla superaron con creces las modestas expectativas de Wall Street, ganando terreno en un mercado global de coches eléctricos de crecimiento más lento.

La compañía dirigida por Elon Musk entregó 480 mil 126 vehículos en todo el mundo durante el segundo trimestre, superando con creces el promedio de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg, que preveían 396.466 vehículos.

Las ventas aumentaron un 25 por ciento con respecto al año anterior, cuando el rechazo de los consumidores al controvertido trabajo de Musk para la administración Trump perjudicó a la marca. Si bien los resultados del segundo trimestre de Tesla fueron récord, las entregas aún se quedaron por debajo de las de la china BYD, que recuperó el liderazgo mundial con 557.090 ventas de coches totalmente eléctricos.

“Esta cifra de entregas fue mucho mejor de lo esperado, lo que creemos que se debió principalmente a China y Europa”, dijo Garrett Nelson, analista de renta variable de CFRA Research, refiriéndose a las ventas de Tesla.

Si bien las ventas de automóviles de Tesla están mejorando, muchos observadores de Musk están mirando más allá del negocio principal de vehículos eléctricos de la compañía y se centran en la visión del CEO de convertir la inteligencia artificial, la autonomía y la robótica en importantes generadores de ingresos en el futuro. También anticipan cada vez más que Musk podría optar por fusionar la compañía con SpaceX, que protagonizó una oferta pública inicial récord el mes pasado.

Las acciones de Tesla cayeron hasta un 3.5 por ciento poco después del inicio de la sesión bursátil en Nueva York, borrando las ganancias iniciales. Antes de la publicación de las cifras de entregas, las acciones subieron durante cuatro días consecutivos, avanzando más del 13 por ciento en ese lapso.

Mantener un ritmo de ventas más acelerado de vehículos eléctricos será crucial para Tesla, que está adoptando un enfoque más austero en sus gastos de capital. La compañía planea invertir más de 25 mil millones de dólares este año, aproximadamente el triple que el año pasado, con Musk invirtiendo en robots humanoides Optimus y taxis autónomos Cybercabs, entre otras iniciativas.

El negocio energético de Tesla también se recuperó tras un comienzo de año lento. La compañía instaló 13.5 gigavatios-hora de productos de almacenamiento el trimestre pasado, un 53 por ciento más que en los primeros tres meses del año.

¿Cuál es la estragia de Tesla para repuntar en ventas?

Actualmente, Tesla solo ofrece tres modelos a clientes minoristas, siendo el popular SUV Model Y y el sedán Model 3 los que representan casi la totalidad de las ventas. La demanda del Cybertruck ha sido decepcionante, y las entregas estarían aún más lejos de lo previsto sin SpaceX, que ha comprado miles de estas camionetas desde finales del año pasado.

Tesla dejó de ensamblar los sedanes Model S y los SUV Model X en mayo, y Musk optó por convertir un espacio en la fábrica de la compañía en Fremont, California, para producir robots Optimus.

Si bien Tesla prevé comenzar a producir en masa sus modelos Semi y Cybercab este año, el camión está dirigido a clientes comerciales y el último apenas está comenzando a someterse a pruebas en carreteras públicas.

“Los resultados fueron sólidos, pero en el caso de Tesla, el mercado está mirando más allá de las entregas de vehículos y preguntándose qué depara el futuro para la IA, la autonomía y el crecimiento general”, dijo Haris Khurshid, director de inversiones de Karobaar Capital LP, con sede en Chicago.