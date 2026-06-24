Una demanda más para Tesla: Una mujer falleció luego de que el auto se estrellara en su casa

Al parecer, la tecnología automatizada del fabricante de vehículos eléctricos no detectó el final de la carretera ni se detuvo antes de estrellarse contra una casa de ladrillo. (AP).

Tesla fue demandada por la familia de una mujer de 76 años que murió después de que un sedán Model 3, que supuestamente utilizaba un software de asistencia al conductor, se estrellara contra su casa cerca de Houston.

Según la demanda presentada el martes ante un tribunal estatal de Texas, la tecnología automatizada del fabricante de vehículos eléctricos no detectó el final de la carretera ni se detuvo antes de estrellarse contra una casa de ladrillo.

La demanda también incluye una acusación de publicidad engañosa contra la empresa, y tanto Tesla como el conductor están acusados ​​de negligencia.

Tesla no respondió a la solicitud de comentarios. El director de IA de la compañía, Ashok Elluswamy, afirmó en una publicación en X que el sistema de asistencia al conductor de Tesla no estaba activado en el momento del accidente, sin aportar pruebas.

¿Cómo fue el accidente en el Tesla?

Martha Avila se encontraba en la casa de su familia en Katy, Texas, con su hija, su yerno y sus nietos el 18 de junio cuando un Ford Modelo 3 se estrelló contra la pared frontal.

Avila quedó atrapada entre los restos del vehículo y fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

Justin Barbour, yerno de Ávila, también resultó herido en el accidente. Según la demanda, el conductor declaró a los agentes de la ley en el lugar del accidente que estaba utilizando un sistema de asistencia a la conducción en el momento del choque.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos anunció el lunes una investigación especial sobre el accidente, pero no ofreció detalles adicionales.

Tesla se ha enfrentado a más de una docena de demandas que culpaban a tecnología defectuosa de accidentes mortales. La compañía ha llegado a acuerdos confidenciales en varios casos y ganó dos juicios en California en 2023.

Sin embargo, en 2025, un jurado federal en Miami declaró a la compañía parcialmente responsable de una colisión fatal con una camioneta estacionada y le impuso una multa de 200 millones de dólares por daños punitivos, además de 43 millones de dólares para compensar el dolor, el sufrimiento y otras pérdidas. Tesla ha apelado el veredicto.

El caso es Justin Barbour contra Tesla, 202642166, Tribunal de Distrito del Condado de Harris.