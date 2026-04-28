Muere Dylan Carter, de ‘La Voz’: El cantante tuvo un accidente automovilístico en un Tesla 2026

Durante la audición de The Voice, Dylan Carter interpretó una canción de Whitney Houston en homenaje a su madre. [Fotografía. Dylan Carter/Instagram]

Dylan Carter, exparticipante de The Voice, murió a los 24 años a causa de un accidente automovilístico la madrugada del lunes 25 de abril en el condado de Colleton, Carolina del Sur. El cantante, originario de esa misma región, era reconocido tanto por su paso por el reality show estadounidense como por su participación en eventos comunitarios.

Autoridades locales confirmaron el fallecimiento y destacaron el impacto que tuvo en su entorno cercano. El alcalde de Moncks Corner, Thomas Hamilton Jr., señaló que la comunidad quedó afectada por la noticia y recordó al joven como un artista cercano a la gente.

“Nuestra familia está desconsolada al enterarse del fallecimiento de Dylan Carter en un accidente de coche. Como cantante talentoso, entretuvo con frecuencia a nuestra comunidad con sus actuaciones en eventos de la ciudad. Su amabilidad y encanto le valieron un inmenso respeto, y su ausencia se sentirá profundamente. A los seres queridos y conocidos de Dylan, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias durante este difícil periodo”, expresó el alcalde.

¿Cómo fue el accidente donde murió Dylan Carter?

El accidente automovilístico de Dylan Carter ocurrió la noche del 25 de abril, poco antes de las 23:30 horas, sobre la Ruta 21 en el condado de Colleton.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras estatal, Dylan Carter conducía un Tesla modelo 2026 en dirección sur cuando, por causas que aún se investigan, el vehículo se desvió de forma repentina hacia la derecha, abandonó el carril de circulación y salió completamente de la carretera.

Tras salir de la vía, el automóvil golpeó primero el borde del camino, después se estrelló contra un poste de electricidad y una cerca, y terminó volcado sobre la carretera.

El cantante era el único ocupante del vehículo y llevaba puesto el cinturón de seguridad. Fue trasladado a un hospital cercano, donde murió a causa de las lesiones provocadas por el accidente.

Las autoridades clasificaron el caso como una muerte accidental y mantienen abierta la investigación para determinar qué provocó que el vehículo abandonara la carretera. Hasta el momento no se reporta que otros vehículos estuvieran involucrados en el incidente.

¿Quién fue Dylan Carter y cómo fue su participación en La Voz?

Dylan Carter fue un cantante originario de Carolina del Sur que alcanzó notoriedad nacional en 2023 al participar en la temporada 24 de The Voice. Durante su audición interpretó “I Look to You” de Whitney Houston, una presentación que provocó que los cuatro coaches giraran sus sillas.

Su interpretación estuvo dedicada a su madre, fallecida un año antes, lo que marcó uno de los momentos más recordados de esa edición.

El artista eligió integrarse al equipo de la actriz y cantante Reba McEntire, conocida por temas como ‘Fancy’ y ‘The Night the Lights Went Out in Georgia’.

Dentro del programa, Dylan Carter avanzó hasta la etapa de batallas, donde quedó eliminado tras enfrentarse a Tom Nitti; ambos interpretaron la canción “’Til You Can’t”, de Cody Johnson.

En esa misma temporada participaron otros concursantes como Claire Heilig, Jordan Rainer, Ruby Leigh, Jacquie Roar, Mac Royals, Lennon VanderDoes, Taylor Deneen, Katie Wheatley y Calla Prejean. Entre ellos también destacó Huntley, quien se convirtió en el ganador de la edición, así como finalistas como Mara Justine y Lila Forde.

Después de su participación en The Voice, Dylan Carter mantuvo una actividad constante en su comunidad, donde ofrecía presentaciones musicales y participaba en eventos públicos.