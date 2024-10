Muere la mamá de Whitney Houston, Cissy, a los 91 años

La premiada cantante de gospel y soul Cissy Houston, madre de la legendaria intérprete Whitney Houston (1963-2012), falleció este lunes en su hogar a los 91 años, según informó su familia. La matriarca de los Houston se encontraba en cuidados paliativos debido al Alzheimer y falleció rodeada de sus seres queridos.

“Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia. Mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas”, indicó su nuera Pat Houston en un mensaje a los medios.

“Su carrera en la música y el entretenimiento permanecerá en nuestros corazones. Sus contribuciones a la música y la cultura populares son incomparables”, agrega el comunicado.

“Nos sentimos bendecidos y agradecidos de que Dios le haya permitido pasar tantos años con nosotros y por todas las valiosas lecciones de vida que nos enseñó. Que descanse en paz, junto a su hija Whitney, su nieta Bobbi Kristina y otros queridos miembros de la familia”, afirmó.

La cantante y autora de gospel estadounidense Cissy Houston (Foto: AP) (Dan Hallman/Dan Hallman/Invision/AP)

Pat se refirió a Cissy como una mujer ‘de profunda fe y convicción que se preocupaba mucho por su familia, su congregación y su comunidad’. Con una carrera de más de siete décadas, Cissy comenzó en 1938 como miembro del grupo góspel Drinkard Four, donde también estaba su hermana Anne.

¿Cuál fue su carrera dentro de la música?

En 1963, cuando estaba a punto de tener a su hija Whitney, Cissy Houston formó el grupo The Sweet Inspirations junto a su sobrina Dee Dee Warwick y Doris Troy. Este grupo hizo coros para una variedad de cantantes de soul, incluidos Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters y Dionne Warwick. Dee Dee y Dionne son hijas de su hermana Anne Lee.

Su última presentación con el grupo fue junto a Elvis Presley en Las Vegas en 1969. A medida que sus hijos crecían, decidió poner fin a las giras para concentrarse en su carrera en solitario, que comenzó en 1970 con el disco Presentando a Cissy Houston, bajo el sello Commonwealth United Records.

¿Cuántos reconocimientos recibió Whitney Houston?

Cissy Houston nació en 1933 en Newark, Nueva Jersey, como Emily Drinkard, la menor de ocho hermanos. En 1955 se casó con Freddie Garland y tuvo un hijo, Gary Garland, quien fue jugador de la NBA. Posteriormente, se separó. En 1957 volvió a casarse, y de esta relación nacieron Michael, compositor y asistente, y la estrella Whitney Houston.

Houston grabó varios discos a lo largo de su carrera; el último, Walk on By Faith (2012), incluye títulos destacados como ‘Face to Face (1996) y He Leadeth Me (1997), que ganaron el Grammy al Mejor Álbum/Soul/Gospel Tradicional. También hizo coros en cientos de grabaciones, incluyendo The Divine Miss M. y Ain’t No Way de Aretha Franklin (1967), así como en el debut de Bette Midler en 1972.

Cissy Houston murió a los 91 años. (Foto: AP) (Evan Agostini/AP)

Su voz se puede escuchar en discos de artistas como Chaka Khan, Diana Ross, David Bowie, Jimi Hendrix, Paul Simon, Roberta Flack, Beyonce, Donny Hathaway, Wilson Pickett, y muchos más, según destaca la revista Variety.

Además de su trabajo como directora del coro en la Iglesia Bautista New Hope en Newark, Cissy actuó con frecuencia en clubes de Nueva York en las décadas de 1970 y 1980. En la década de 1990, enfrentó los problemas de adicción de su hija Whitney, quien murió en 2012, y luego los de su nieta Bobbi Kristina Brown, hija de Whitney, en 2015.