IMPI resuelve el caso del Pato Merlín: ¿A quién le pertenece la marca?

El IMPI aclaró el tema del registro de marca del pato Merlín. (Foto: Cuartoscuro/Imagen modificada con IA)

Problema resuelto: El IMPI compartió una publicación en su cuenta de X para anunciar la resolución del caso del Pato Merlín y el registro de su nombre e imagen como marca.

La polémica surgió después de que se revelara que varias personas habían presentado solicitudes para registrar al Pato Merlín con fines comerciales. El tema llegó incluso a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió apoyo para que la familia propietaria del pato pudiera proteger legalmente su imagen.

“Qué abuso, la familia tiene muchas necesidades, todo mundo ve a Merlín, pero no a ellos. No es justo, porque alguien más deseaba registrarlo como una marca, le pido al IMPI la ayuda para que ellos lo puedan hacer”, expresó la mandataria en la mañanera del 23 de junio.

¿Qué dijo el IMPI sobre el caso del Pato Merlín?

El organismo confirmó que existen diversas solicitudes relacionadas con el nombre del Pato Merlín, aunque aclaró que todas se encuentran dentro del procedimiento establecido por la legislación mexicana.

De acuerdo con el instituto, los expedientes estaban en etapa de análisis técnico y jurídico. Una vez concluida la revisión correspondiente, se emitió una resolución conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Este 24 de junio el IMPI compartió en su cuenta oficial de X una publicación Vidal Llerena, director general de la dependencia, en la cual afirma que Merlín pertenece a la familia de Carla Ivette Gómez. Junto al mensaje, el instituto añadió: “Les compartimos información relevante sobre el Pato Merlín”.

Cómo surgió la disputa por la marca del Pato Merlín

La controversia comenzó después de que Carla Gómez, comerciante ambulante de la Ciudad de México, iniciara el trámite para registrar el nombre y la imagen de Merlín, un pato de dos años que suele acompañarla mientras vende bebidas en las calles del Centro Histórico.

Posteriormente se conoció que, además de la solicitud presentada por Gómez, existían otras peticiones para obtener los derechos de explotación comercial del nombre del ave, situación que generó críticas en redes sociales y motivó la intervención pública de las autoridades.

El caso tomó relevancia nacional cuando Gómez acudió junto con el ave y sus hijos a la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Ahí, la presidenta reconoció el impacto que ha tenido el pato durante la Copa del Mundo y ofreció respaldo para proteger legalmente la marca.

La familia aseguró que busca evitar que terceros utilicen la imagen de Merlín sin autorización o sin que ellos reciban algún beneficio económico derivado de su popularidad.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia del Pueblo tras ser invitados por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) (Cuartoscuro)

El ave se convirtió en una sensación entre los aficionados desde el partido inaugural del Mundial, disputado el 11 de junio en la Ciudad de México. Vestido con la camiseta de la Selección Mexicana, el pato apareció acompañando a su dueña entre los festejos de los aficionados.

Las imágenes del animal recorriendo las calles capitalinas se viralizaron rápidamente en redes sociales, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas y reconocibles del torneo, al grado de ser considerado por muchos como la mascota no oficial del Mundial 2026.

Con información de AP.