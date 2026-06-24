La afición habló: Ochoa debe entrar contra Chequia para que tenga su ‘homenaje’... pero no más

Una de las incógnitas de las que más se habló en la semana fue si el portero Guillermo Ochoa debía o no jugar en el México vs. Chequia. La alineación inicial de Javier Aguirre confirmó que no va de titular... anque aún hay 90 minutos para que ingrese.

Por el lado de la afición, la respuesta es (casi) unánime: contra Chequia es su partido, aunque únicamente a modo de homenaje y, aunque lo haga muy bien, debe regresar el portero titular, Raúl ‘Tala’ Rangel, al arco para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

‘Ya es una leyenda’: Esto dice la afición sobre Memo Ochoa en el Tri

En las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, algunas personas le dijeron a El Financiero lo que opinan sobre una posible participación de Memo Ochoa en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Manuel, oriundo de la Ciudad de México, opina que “Ochoa ciertamente se merece un homenaje, aunque sea de unos 10 minutos” en el juego, aunque si le va bien, no cree que deba seguir en el arco.

“Ochoa ya ha tenido su tiempo, ya es una leyenda y no tiene nada que demostrar y el Tala está jugando perfectamente ahora”, concretó tras ser cuestionado.

Alejandro, también capitalino, va por la misma línea: “Debe jugar para lograr el récord histórico en un partido que ya es de puro trámite, fuera de eso no debería jugar”, expresó.

Guillermo Ochoa presentó una ligera molestia durante un entrenamiento. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Se ha visto lesionado en entrenamientos, ya no es su momento, ya no es su momento”, insistió con relación a un video donde se le atoró el pie un día previo al juego.

Luis, originario de Chicago, fue más firme y no cree que el seis veces mundialista deba salir a la cancha: “Yo creo que Rangel está haciendo bien las cosas, pues ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo?”, reafirmó.

Antonio, igualmente chilango, cree que Ochoa debería jugar “los últimos 15 minutos”, de modo que el resto del equipo “se vaya fogueando y tenga mejor entendimiento en las jugadas” al tener más tiempo en la cancha.

“Yo me voy con el Tala, ya demostró que tiene la habilidad y es un portero que, sobre todo, sale bien en los tiros de esquina, que de alguna manera son un cierto riesgo”, opinó.

Un hombre llamado Carlos sostiene que “ya estando clasificados en primer lugar se podría hacer el momento para hacerle una especie de homenaje”.

Guillermo Ochoa planea retirarse tras el Mundial. [Fotografía. Cuartoscuro]

“Yo no tengo nada en contra de él, le voy a las Chivas, pero me parece que ha sido un buen referente en los Mundiales”, expresó y, aunque le vaya bien, no cree que se deba quedar en el arco mexicano.

Jorge, otro capitalino, piensa que, si el equipo ha dado resultados, no hay razón para ponerlo en la cancha.

“No debería jugar. Porque, a ver, estamos en una competencia de primer nivel y ya se demostró que el Tala Rangel es el número uno y lo hizo muy bien. Entonces, si lo está haciendo muy bien, ¿para qué cambiarlo?”, sentenció.