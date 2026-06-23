‘No era la rodilla’: Javier Aguirre explica el malestar de ‘Memo’ Ochoa antes del México vs. Chequia

Un pequeño susto se vivió este martes 24 de junio en el Centro de Alto Rendimiento durante el último entrenamiento previo al encuentro de México contra Chequia en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Durante la práctica, Guillermo Ochoa protagonizó uno de los momentos de mayor preocupación luego de presentar algunas molestias tras una serie de ejercicios, lo que hizo pensar en un posible problema en la rodilla izquierda.

La alarma se encendió justo cuando se especula sobre la posible participación del cancerbero mexicano en el partido, luego de que México asegurara el liderato del Grupo A y su pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en los primeros partidos.

En conferencia de prensa, el técnico Javier Aguirre dejó claro que cualquier decisión sobre la alineación de México para mañana responderá únicamente a criterios deportivos. De igual forma, aprovechó para aclarar el estado físico de Guillermo Ochoa, quien disputa su sexta Copa del Mundo con el cuadro azteca.

¿Qué pasó con Guillermo Ochoa en el entrenamiento de México?

La preocupación surgió durante una de las prácticas previas al encuentro ante Chequia, cuando Ochoa sufrió un resbalón que obligó a interrumpir momentáneamente la sesión.

Ante los medios, Javier Aguirre reveló que desde su posición pensó que el guardameta había sufrido una lesión en la rodilla, aunque posteriormente confirmó que el golpe se produjo en otra zona del cuerpo. Sin embargo, descartó que haya sufrido una lesión, ya que pudo continuar con normalidad la práctica con la Selección Mexicana.

“Sí se resbaló, yo estaba cerca, yo pensé que era la rodilla, pero no, fue un poco la cadera, pero continuó entrenando y está muy bien físicamente; todos los días se cuida mucho”, expresó previo al encuentro ante Chequia.

El técnico mexicano detalló que el incidente estuvo relacionado con las condiciones del terreno de juego, afectado por la lluvia y el riego realizado antes de la sesión.

“Estaba flojito el campo, nos ha llovido mucho, regamos mucho esa portería y se le fue; antes de él se le fue al ‘Tala’ Rangel también. Después ya decidimos traer la portería portátil y ponerla en el área pequeña, y siguió el trabajo, pero sí, fue un momento que nos preocupó”, comentó.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa tuvo algunas molestias durante el entrenamiento previo al duelo de México vs. Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Está listo Guillermo Ochoa para jugar contra Chequia?

Más allá del incidente en el entrenamiento, Javier Aguirre aseguró que Guillermo Ochoa atraviesa un buen momento físico y descartó cualquier problema que le impida competir.

“Memo está ahí también con nosotros, destilando consejos, sabiduría y experiencia. Insisto, yo creo que hasta el propio Memo se cansa de que le hablen, le pregunten y le digan; es algo natural. Está jugando, está fuerte, está en forma, está compitiendo, yo lo veo bien”, afirmó.

De igual forma, Javier también destacó la disciplina y los cuidados que mantiene Guillermo Ochoa, quien se retirará tras el Mundial 2026.

“Todos van al gimnasio, pero él especialmente, para la edad que tiene está sorprendentemente muy bien, está estupendamente bien”, señaló.

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de que Guillermo Ochoa tenga minutos frente a Chequia, ahora que México ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, Javier Aguirre evitó confirmar si el arquero será titular o ingresará durante el encuentro. No obstante, reiteró que en la Selección Mexicana nadie recibe oportunidades por homenaje o reconocimiento a su trayectoria.

“Yo lo dije siempre, desde que volví, que no iba a regalar nada, que los 26 que están aquí son por merecimientos propios [...] a la selección vienen los que están en el mejor momento, y lo dije siempre”, sostuvo.

Javie Aguirre Javier Aguirre no quiso adelantar si Guillermo Ochoa tendrá minutos ante Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué espera Javier Aguirre del partido de México vs. Chequia?

Más allá de que México ya espera rival en los dieciseisavos de final, Javier Aguirre afirmó que el equipo aún tiene margen de mejora y espera una actuación más sólida en el cierre de la fase de grupos.

De igual forma, reconoció que no quedó completamente satisfecho con el funcionamiento mostrado en las victorias sobre Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial 2026.

“De momento estamos en ese proceso, no hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, poder jugar mejor que los otros dos”, aseguró.

Sobre el encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de México, Javier Aguirre anticipó que México tendrá complicaciones ante una selección checa que todavía mantiene opciones de clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. El entrenador mexicano destacó la fortaleza física de los europeos, especialmente en el juego aéreo y en las acciones a balón parado.

“Son fuertes, físicamente muy poderosos, tienen buena estatura, buen juego aéreo y son peligrosos en las jugadas de estrategia”, señaló el estratega nacional.

Ante ese panorama, el técnico mexicano aseguró que una de las prioridades de la Selección Mexicana será evitar faltas innecesarias cerca del área y mantener la concentración en las jugadas de táctica fija, aspecto que considera una de las principales fortalezas del conjunto checo.