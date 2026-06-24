¿De dónde salió la alocada teoría de la abducción alien en partido de Brasil vs. Escocia?

La teoría de una abducción alien en el Brasil vs. Escocia se volvió viral en redes sociales. (Fotos: EFE / IA Gemini).

¿Llegarán bailando ‘Cha-cha cha’? El Mundial 2026 ha sido escenario de las historias más bizarras: del Pato Merlín en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nana Kwaku Bonsam, curandero de ghanés que ‘embrujó’ a Harry Kane para beneficiar a su equipo ante Inglaterra. Pero la que se lleva la corona es la ‘predicción’ de la abducción alien en el Brasil vs. Escocia.

A pocas horas del partido donde Brasil y Escocia se juegan su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026, una extraña historia comenzó a rodear la cancha y a llenar el internet de memes de extraterrestres persiguiendo a Neymar.

Incluso el Aeropuerto Internacional de Miami le dedicó un post bromista en X, acompañada de un platillo volador: “La FAA acaba de emitir una restricción oficial del espacio aéreo para el partido de esta noche entre Escocia y Brasil debido a informes sobre... una actividad aérea inusual en la región”.

Todo comenzó hace unos días, con una mujer brasileña conocida como Vó Bahiana, quien afirmó haber tenido visiones sobre una supuesta invasión extraterrestre durante el encuentro que se disputa en Miami.

Vó Bahiana ha ganado notoriedad en Brasil por sus supuestas predicciones sobre acontecimientos de alto impacto: afirma haber anticipado la pandemia de COVID-19, el intento de asesinato contra Donald Trump y el encarcelamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

¿Quién es Vó Bahiana y qué dijo sobre Brasil vs. Escocia?

Anatercia da Silva Gonçalves, conocida públicamente como Vó Bahiana, e presenta como espiritualista y cuenta con una amplia presencia en redes sociales (tiene 24.4 millones de seguidores en Instagram), donde comparte contenidos relacionados con astrología, lecturas espirituales y predicciones.

Según relató en un video difundido la semana pasada, tuvo dos sueños relacionados con el partido entre Brasil y Escocia, en los cuales observó la llegada de naves espaciales sobre el estadio de Miami.

“Tengo que decirles que soñé nuevamente con extraterrestres invadiendo el campo de futbol en Miami. Y vi claramente a los jugadores siendo llevados por la primera nave que llegó”, afirmó.

La espiritualista agregó que, dentro de su sueño, ella misma se encontraba en una de esas naves: “Cuando la nave se elevó, llegó una nave nodriza mucho más grande y tomó a miles de personas del campo de futbol. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas y sufrimiento”.

“Estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con esto. Me están diciendo que el día 24 algo muy malo está a punto de suceder en este partido, en este campo de futbol en Miami”, agregó.

La teoría de los reptilianos y las supuestas naves espaciales

En declaraciones a The Scottish Sun, Vó Bahiana amplió los detalles de su relato. Según explicó, observó dos naves espaciales diferentes durante su visión.

“Vi una enorme nave espacial. De ella salieron extraterrestres que, utilizando algo parecido a brazos gigantes, comenzaron a capturar a los jugadores que estaban en el campo y a colocarlos dentro de la nave”, afirmó.

Posteriormente, dijo haber visto una segunda nave con seres a los que identificó como “reptilianos”, una figura recurrente dentro de algunas teorías relacionadas con fenómenos extraterrestres.

“Tenían una apariencia aterradora y parecían disfrutar observando a las personas, pasando una lengua muy grande sobre sus labios como si estuvieran saboreando algo”, señaló.

Brasil se juega el liderato ante Escocia sin Raphinha y con un ojo en Marruecos. (Foto: EFE).

En otra parte de sus declaraciones describió dos tipos distintos de extraterrestres. Sobre el primer grupo comentó: “Los extraterrestres que percibí como seres buenos tenían la piel gris grafito. A pesar de su apariencia no humana, transmitían una energía tranquila y una expresión serena”.

En contraste, sobre los llamados reptilianos afirmó: “Tenían una apariencia semejante a una mezcla entre cocodrilo, lagarto y serpiente, con una especie de caparazón o piel escamosa. Lo que más me impactó fue su mirada, que transmitía frialdad y hostilidad hacia los seres humanos”.

Las afirmaciones de Vó Bahiana también llamaron la atención porque incluyeron nombres de futbolistas que, según ella, formarían parte de la supuesta abducción. Entre ellos mencionó a figuras como Neymar y Vinícius Júnior, además de jugadores escoceses como Andy Robertson, Scott McTominay y John McGinn.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que el interés por los fenómenos OVNI y la posibilidad de vida extraterrestre ha aumentado en algunos sectores de la opinión pública.

Escocia nunca ha pasado de la fase de grupos en los mundiales tras ocho participaciones. (Foto: EFE).

Brasil y Escocia se juegan mucho más que una teoría viral

Mientras las redes sociales comentan la historia, la realidad deportiva apunta a un partido decisivo en el Grupo C del Mundial.

Brasil llega como líder de su sector con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3. Marruecos también suma cuatro unidades, aunque con una diferencia de +1. Por ello, la selección dirigida por Carlo Ancelotti necesita un resultado favorable para asegurar el primer lugar.

La Canarinha afronta el encuentro con la baja de Raphinha, lesionado durante el torneo. Sin embargo, Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible tras superar una molestia en el gemelo.

Escocia, en tanto, mantiene posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Una victoria le garantizaría al menos el segundo puesto del grupo, mientras que un empate podría permitirle clasificar entre los mejores terceros y podría ser rival de México en dieciseisavos de final.

El encuentro se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami bajo condiciones de calor extremo. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió alertas por altas temperaturas en el sur de Florida, donde la sensación térmica ha superado los 40 grados centígrados en los últimos días.

Partido: Escocia vs. Brasil

Escocia vs. Brasil Fecha: 24 de junio

24 de junio Hora: 16:00 horas

16:00 horas Sede: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Transmisión: Vix

Con información de EFE.