⁠Muere mamá de Didier Deschamps: DT de Francia abandona fase de grupos del Mundial

La Selección de Francia afronta uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial 2026 sin el hombre que ha liderado al equipo durante más de una década. Didier Deschamps abandonó temporalmente la concentración de los Galos en Estados Unidos después de recibir la noticia del fallecimiento de su madre.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) informó que el seleccionador viajó de inmediato a Francia para acompañar a su familia y asistir a los servicios funerarios, por lo que no estará presente en los entrenamientos previos ni en el encuentro frente a Noruega, duelo que define al líder del Grupo I.

La ausencia del técnico llega en un momento clave para los franceses, que ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos del Mundial, pero todavía buscan cerrar la primera ronda en la cima de su sector.

A través de un comunicado, la FFF expresó su respaldo al estratega y a sus familiares.

“La Federación Francesa de Futbol desea brindar todo su apoyo a Didier Deschamps y a su familia en este momento tan doloroso”, señaló el organismo.

El técnico de Francia Didier Deschamps regresó a su país para el funeral de su mamá. (Foto: AP/Derik Hamilton) (Derik Hamilton/AP Photo/Derik Hamilton)

¿Quién toma el lugar de Deschamps como DT de Francia?

Mientras el seleccionador atiende asuntos personales, el equipo queda bajo la dirección de Guy Stéphan, histórico auxiliar técnico de Francia y uno de los hombres de mayor confianza de Deschamps.

Stéphan estuvo en el cuerpo técnico de la selección desde 2012 y ha acompañado al entrenador durante todo el ciclo que llevó a Francia a conquistar el Mundial de Rusia 2018 y disputar la final de Qatar 2022 contra la Argentina de Lionel Messi.

La Federación Francesa no precisó cuándo regresará Deschamps a Estados Unidos, aunque se espera que vuelva a la Copa del Mundo una vez concluidos los compromisos familiares relacionados con el fallecimiento de su madre.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Francia vs Noruega?

Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la última jornada previa a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan con paso perfecto y pelearán directamente por el liderato del Grupo I, por lo que el resultado podría influir en los cruces de la siguiente ronda.

El encuentro se disputará el próximo sábado 27 de junio en el Estadio Boston, Estados Unidos.

Fecha: 27 de junio de 2026

Partido: Francia vs Noruega

Sede: Estadio Boston

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Además del atractivo colectivo, el partido cuenta con varias figuras de talla mundial. Por el lado noruego destaca Erling Haaland, uno de los máximos goleadores del torneo, mientras que Francia confía en el talento de Kylian Mbappé, quien continúa escalando posiciones entre los máximos anotadores en la historia de las Copas del Mundo.

¿Quién es Didier Deschamps?

Didier Deschamps es una de las figuras más influyentes en la historia del futbol francés. Primero dejó huella como jugador y posteriormente construyó una carrera de éxito como entrenador, convirtiéndose en uno de los pocos personajes que han logrado ganar la Copa del Mundo tanto dentro como fuera de la cancha.

Nacido el 15 de octubre de 1968 en Bayona, Francia, desarrolló una destacada trayectoria como mediocampista defensivo. A nivel de clubes defendió los colores de equipos históricos como Nantes, Olympique de Marsella, Juventus, Chelsea y Valencia.

Como futbolista destacó por su liderazgo, inteligencia táctica y capacidad para organizar al equipo desde el mediocampo. Fue capitán de la generación francesa que conquistó el Mundial de 1998 en casa y también levantó la Eurocopa 2000, dos de los mayores logros en la historia de Les Bleus.

Tras retirarse inició una carrera como entrenador en la que también acumuló éxitos importantes. Ganó títulos de liga con el Olympique de Marsella y llevó al Mónaco a una final de la Liga de Campeones de Europa.

En 2012 asumió el cargo de seleccionador nacional de Francia y desde entonces se convirtió en el técnico más longevo de la era moderna del combinado francés.

Bajo su mando, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018 tras vencer a Croacia en la final y cuatro años más tarde estuvo a unos minutos de obtener un segundo campeonato consecutivo, aunque perdió ante la selección de Argentina en una histórica final definida en tanda de penales.

Con información de EFE