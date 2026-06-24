Preventa de ‘Grand Theft Auto VI’: ¿A qué hora inicia y cuánto costará?

Take-Two Interactive Software venderá la versión estándar de Grand Theft Auto VI este verano: la preventa de este esperado videojuego comenzará este jueves 25 de junio.

Luego de una larga espera por GTA 6, un videojuego basado en un mundo abierto, desarrollado por Rockstar Games (filial de Take-Two), el título saldrá a la venta hasta finales de este año, pero las reservas anticipadas ya podrán ser obtenidas a partir del jueves a medianoche.

Su predecesor, Grand Theft Auto V, ha vendido más de 230 millones de copias, lo que ha generado enormes expectativas para el nuevo juego. La competencia ha evitado programar el lanzamiento de sus propios juegos para noviembre debido a la gran demanda que se espera.

¿Cuándo sale el GTA 6 y cuánto costará?

El Grand Theft Auto VI, cuya preventa iniciará mañana, estará disponible hasta el 19 de noviembre de 2026, en las consolas de XBox X|S Series y PlayStation 5 y PS 5 Pro.

El GTA 6 tendrá un costo de unos 80 dólares, estableciendo un precio más tradicional para el videojuego tras las especulaciones de que la compañía aumentaría el precio de lo que se espera sea uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de todos los tiempos.

Los analistas habían especulado con la posibilidad de que Rockstar vendiera la versión básica del juego por más de 100 dólares debido a la alta demanda.

La mayoría de los videojuegos premium cuestan 70 dólares, pero durante el último año algunas compañías, como Nintendo, han considerado la posibilidad de cobrar 80 dólares. Los clientes no han reaccionado bien al cambio, pero podrían ver Grand Theft Auto VI con otros ojos.

Rockstar también ofrecerá un paquete de 100 dólares llamado Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition que incluye el juego y “una colección exclusiva de vehículos, armas, ropa y acción de primera calidad”, según la compañía.

¿De qué trata Grand Theft Auto VI?

El juego anterior incluía un modo multijugador llamado Grand Theft Auto Online, que generaba cientos de millones de dólares en ingresos anuales para Take-Two Interactive. Se espera que Grand Theft Auto VI también cuente con un modo online, pero la compañía aún no ha ofrecido detalles sobre su lanzamiento.

El juego “presenta una experiencia para un solo jugador ambientada en la evolución más grande e inmersiva de la serie hasta la fecha”, dijo Rockstar el miércoles, dando a entender que el componente en línea se lanzará por separado.