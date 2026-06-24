‘No han recibido goles, están en su casa’: Aficionados confían en el triunfo de México ante Chequia

Los mexicanos están seguros de que Chequia no es un rival para México en la fase de grupos. (Foto: Cecilia L. García)

¡México, México! Horas antes del partido de la Selección Nacional ante Chequia —con el que el ‘Tri’ cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026—, los aficionados mexicanos ya anticipan una victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre.

“Yo creo que va a haber muchos goles”, comenta Daniel en entrevista con El Financiero. No es el único que confía en el conjunto nacional, especialmente después de que México se colocó como líder del Grupo A tras vencer a Corea del Sur.

Por ello, la afición ya toma el Estadio Ciudad de México con playeras verdes, cornetas y penachos. El ambiente es de fiesta y optimismo, algo que incluso comparten los aficionados checos que viajaron miles de kilómetros para apoyar a su selección en un partido que muchos mexicanos creen que terminará con una victoria del ‘Tri’.

¿Cuál es el pronóstico del México vs. Chequia en el Mundial 2026? Esto dicen los aficionados

Entre cerveza, tacos y mariachis, los aficionados mexicanos que se dieron cita en el Estadio Ciudad de México celebran estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 para apoyar a su selección.

Muchos viajaron desde el centro del país solo para vivir un partido como este y se sienten optimistas sobre el resultado del equipo de Javier ‘El Vasco’ Aguirre. En entrevista con El Financiero, la mayoría de los fanáticos augura buenos resultados.

Los mexicanos consideran que el partido finalizará con un marcador de 2-0 a favor de México, aunque hay algunos menos mesurados que creen que el conjunto nacional anotará tres tantos y solo permitirá uno de Chequia.

La confianza de los aficionados no es para menos: México sumó seis puntos tras las victorias frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Los aficionados de Chequia también se sumaron a los festejos de los mexicanos en Estadio Ciudad de México. (Foto: Cecilia L. García)

Además, está a punto de firmar el paso perfecto: no solo permanece invicto, tampoco ha recibido ningún gol. Y aunque ‘El Vasco’ se ha mostrado exigente con la Selección Nacional, los aficionados son más benevolentes.

“Lleva 6 de 6, está en su casa, están jugando muy bien, lleva cero goles recibidos, tenemos toda la actitud para hacerlo”, comenta Andrés Fernández, quien viajó desde Monterrey para apoyar a la Selección Nacional.

Otros saben que jugar en casa marca la diferencia: “Viene muy bien, está en casa”, añade Daniel. Además, los aficionados consideran que haber asegurado el pase a dieciseisavos de final les dio confianza.

“Se siente confiado, ya pasó, ya no hay nerviosismo y además está con su gente”, comparte Marco Antonio. Por ello, muchos ya celebran incluso sin conocer el resultado, pues no importa si México gana, pierde o empata: su pase a dieciseisavos está asegurado.

¿Los aficionados irán a celebrar al Ángel de la Independencia?

El mariachi y las cervezas en el Estadio Ciudad de México no son los únicos elementos con los que celebrarán los mexicanos este jueves; también lo harán de la manera más tradicional: en el Ángel de la Independencia.

Una vez que termine el encuentro ante Chequia, muchas personas se trasladarán desde el sur de la Ciudad de México hasta el centro para reunirse con quienes ya abarrotan la avenida Paseo de la Reforma.

“Nos vamos a ir todos al Ángel de la Independencia, por supuesto que sí. Es algo ya cultural, algo que te hace o te une a la gente que está apasionada al fútbol. Es una forma de demostrar el fanatismo, que estás apoyando a tu selección”, comenta Daniel.

Los aficionados aseguran que irán a celebrar al Ángel de la Independencia una vez que finalice el partido. (Foto: Cecilia L. García)

El traslado es largo; sin embargo, las conexiones con el transporte público facilitan el trayecto, de acuerdo con Carlos: “Vi en las noticias que va a haber transporte de aquí y espero aprovechar alguno”.

Además, están seguros de que, si México gana, el ambiente será mucho mejor, lo que hará más ligero el camino: “Yo creo que con el triunfo y eso, no va a pesar nada”, comenta Marco Antonio Hernández.

Aunque hay quienes prefieren no arriesgarse, ya que consideran que habrá una afluencia alta, tal es el caso de Megan y Mariana: “Me da miedito, yo creo que se va a poner muy lleno”, comparten. Tras el triunfo de México ante Corea del Sur, se registró una asistencia de 400 mil personas.