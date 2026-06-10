⁠'En ningún caso significará cerrar’: IMPI descarta vigilar a pequeños restaurantes que transmitan el Mundial

El IMPI realizará verificaciones de contar con los derechos para transmitir partidos principalmente en grandes negocios o cadenas (Foto: EFE, IA Gemini).

Vidal Llerenas, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), descartó que se supervisen pequeños restaurantes que transmitan el Mundial 2026, puesto que su visión es que la gente pueda ver y disfrutar de los partidos de la Copa del Mundo.

“Lo ideal es buscar los paquetes que hay para negocios que se ofrecen en cable. Nosotros vamos a trabajar en este tema, enfocados en negocios grandes. Será el enfoque principal”, dijo en una entrevista con el periodista Juan Becerra Acosta.

En ese sentido, Llerenas aceptó que el enfoque que tiene la administración es “disfrutar el Mundial (...), que se pueda ver, la idea es que se pueda difundir”, por lo que no se vislumbra la clausura de ningún establecimiento por proyectar los partidos.

“No habrá una idea persecutoria, a petición de parte podrá haber alguna acción que en ningún caso significará cerrar un lugar, por ejemplo. A lo mejor, tomar nota, ciertas medidas enfocadas en cierto tipo de negocios, que pueden tomar este tipo de paquetes (de transmisión)”, añadió.

En cuanto a la visión global con relación al evento, reafirmó que “la idea es que la gente lo disfrute, forme parte de este Mundial”.

Sin embargo, la dependencia sí realizará verificaciones en algunos bares y restaurantes: “habrá algunas muy específicas que se tienen que hacer. Se enfocarán en establecimientos que sean grandes negocios”, es decir, cadenas o negocios de muy alta afluencia.

“El objetivo de todo esto es que la gente sí pueda disfrutar, pueda verlo, pueda formar parte de esta experiencia del Mundial de México”, comentó.

Recientemente, el IMPI aclaró que las multas por transmitir sin permiso el Mundial 2026 van de los 1,000 a los 5,000 días de multa calculados mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En otras palabras, la posible sanción asciende hasta los $586,500 pesos y, para quienes tengan agravantes considerados como retransmisión ilegal, la multa podría incrementar hasta en un 50 por ciento. Estas aumentarán además en caso de reincidencia.

IMPI insta a comprar la playera oficial de la Selección Mexicana: ‘Es hecha por textileros mexicanos’

Además de lo relativo a los derechos de transmisión, Llerenas recordó que el IMPI ha realizado “algunos operativos que tienen que ver con camisetas”, ante lo que instó a la gente a buscar el jersey oficial de la Selección Mexicana.

“Es importante que la gente sí compre la camiseta oficial, que además fue hecha en México. Es hecha por textileros mexicanos. Es parte: el tema de que la huella del Mundial, económica, será mayor si se compra lo legal, lo que tiene derechos; eso va a generar más empleo, mayor impacto en la economía mexicana”, declaró.

En cuanto a los objetivos futuros ante su reciente nombramiento en el IMPI, Llerenas aseguró que buscan que “sea mucho más fácil poder registrar en México patentes”, además de “muchos retos nos quedan ahí en el IMPI”.

“Queremos seguir construyendo una agenda (...) que tenga que ver con la innovación, con poder promover además la propiedad industrial que hay en México. Ha sido bien dirigido y quedan muchos retos por delante”, expresó.