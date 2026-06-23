¿Le ganaron el registro de marca al pato Merlín? Esto sabemos del caso del ave mundialista

Esto es lo que sabemos del registro de marca del Pato Merlín en la CDMX . (Foto: Cuartoscuro/Imagen modificada con IA)

¡Con el pequeño no! El pato Merlín, una de las figuras más populares surgidas alrededor de la Copa del Mundo en México, nuevamente fue tema de conversación porque presuntamente alguien trató de registrar su nombre e imagen ante el IMPI.

El tema ha cobrado relevancia debido a la notoriedad que alcanzó el ave durante los partidos de la Copa del Mundo, convirtiéndose en un símbolo inesperado para miles de aficionados.

Su popularidad lo llevó a ser una estrella en internet, además de aparecer en diferentes imágenes, inclusive una compartida por la cuenta oficial de X de la Selección Mexicana.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿Qué sabemos del caso del registro de marca del pato Merlín?

La controversia comenzó cuando Sebastián Reséndiz, conductor del programa Hoy, difundió un video en el que aseguró que una persona habría registrado el nombre del pato Merlín ante el IMPI.

“Estoy muy molesto, la verdad me dio mucho coraje (...) Me encanta ver al pato Merlín, admiro a su familia. Dijo que lo iba a registrar en el IMPI, pero alguien lo hizo antes, se lo apañaron desde hace unos días, está a nombre de David, de Mérida, Yucatán”, afirmó.

De acuerdo con el conductor, la solicitud estaría relacionada con la clase 35, categoría que contempla actividades comerciales, publicidad y diversos servicios vinculados con la explotación de una marca.

“Todo lo de una marca tan rentable, y a mí me enoja porque siempre se friegan a la gente más trabajadora y eso no se lo merecen ellos”, agregó sobre el caso del ave considerada una mascota no oficial del Mundial 2026.

Sin embargo, conforme avanzó la discusión en redes sociales surgieron nuevos datos. En la plataforma Marcanet aparece una solicitud presentada el pasado 17 de junio a nombre de una persona identificada como Rosa, con domicilio en Jalisco.

El tema incluso llegó a la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, apenas un día después de que el ave acudiera a Palacio Nacional junto con su familia. Durante su intervención, la mandataria consideró injusto que personas ajenas intenten obtener beneficios derivados de la popularidad del personaje.

“Qué abuso, la familia tiene muchas necesidades, todo mundo ve al pato Merlín, pero no a ellos. No es justo, porque alguien más deseaba registrarlo como una marca, le pido al IMPI la ayuda para que ellos lo puedan hacer”, expresó.

IMPI emite comunicado sobre el registro del Pato Merlín

Ante la creciente discusión, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) publicó un comunicado para aclarar la situación.

El organismo confirmó que ha recibido solicitudes relacionadas con el nombre del Pato Merlín, aunque precisó que todas ellas siguen el procedimiento previsto por la legislación mexicana.

Según dijo el instituto, actualmente los expedientes se encuentran en etapa de análisis y revisión técnica. Una vez concluido el proceso, se emitirá una resolución conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Por ello, hasta este momento no existe una determinación definitiva sobre quién obtendrá los derechos de la marca.

Pato Merlín fue víctima de la delincuencia

La polémica por el registro de marca no ha sido el único problema que ha enfrentado la mascota no oficial del Mundial 2026.

Durante su participación en la conferencia mañanera del pasado 22 de junio, Karla Gómez, propietaria del ave, reveló que el pato sufrió el robo de los zapatos especiales que utilizaba para proteger las membranas de sus patas.

“Le robaron sus zapatos, después de eso usamos estas (calcetas) para que no ande así y no se lastime”, explicó.