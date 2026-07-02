Peso avanza tras débil reporte de empleo en EU: ¿Cuánto gana al dólar HOY?

Esta es la cotización del peso ante el dólar en los mercados y bancos este jueves 2 de julio.

El peso mexicano recupera terreno ante el dólar este jueves 2 de julio, mientras los participantes del mercado asimilan el más reciente reporte de la economía de Estados Unidos.

La contratación en Estados Unidos se desaceleró en junio, incluso con la caída de la tasa de desempleo, lo que frenó parte del incipiente impulso en la creación de empleo este año.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 57 mil el mes pasado, después de que las revisiones a la baja de los dos meses anteriores ‘empañaron’ los recientes informes de gran impacto, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales este 2 de julio. La tasa de desempleo cayó a 4.2 por ciento debido al desplome de la participación en la fuerza laboral.

Así está el tipo de cambio este jueves 2 de julio

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.48 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.46 unidades, 8 centavos menos con respecto al cierre del miércoles 1 de julio.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, apuntó que la expectativa del mercado apuntaba a la creación de 113 mil puestos de trabajo en Estados Unidos durante junio.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 17.91 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.91 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.47 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.03 por ciento.

Como el peso, otras monedas que se aprecian ante el dólar son el florín húngaro con 0.98 por ciento; el yen japonés con 0.95 por ciento; el rand sudafricano con 0.94 por ciento; el zloty polaco con 0.83 por ciento, y el franco suizo con 0.71 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg