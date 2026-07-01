Peso ‘anda con resaca’ y ‘sufre’por decisión de Trump sobre el T-MEC: ¿Cuánto pierde HOY?

Conoce la cotización del peso ante el dólar en los mercados de este miércoles 1 de julio.

El peso mexicano pierde ante el dólar este miércoles 1 de julio, mientras el mercado reacciona a la noticia de que Donald Trump no renovará el T-MEC.

Jamieson Greer, representante comercial de EU, señaló que la administración hará revisiones anuales del acuerdo con México y Canadá, una medida que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del pacto.

De acuerdo con la cláusula de extinción del T-MEC, lo que procede ahora es una revisión anual del acuerdo durante los próximos 10 años hasta 2036. La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que durante ese lapso, EU puede ‘meter reversa’ y renovar el tratado.

Así está el tipo de cambio este 1 de julio

De acuerdo con Bloomberg, el peso mexicano se deprecia 0.29 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.53 unidades, 4 centavos más con respecto al cierre del 30 de junio.

“El peso mexicano enfrenta un escenario delicado, donde la solidez técnica choca con el escepticismo geopolítico. Espero una jornada de rangos limitados, pero con alta sensibilidad a los comunicados oficiales sobre el tratado comercial”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.97 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.97 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.46 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.02 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas en la sesión de este 1 de julio están el peso chileno con 0.64 por ciento; la rupia india con 0.61 por ciento; el won surcoreano con 0.56 por ciento; el real brasileño con 0.54 por ciento; la corona sueca con 0.51 por ciento, y el florín húngaro con 0.47 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg