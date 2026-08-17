Integrantes de ‘Los Deltas’ son vinculados a proceso; permanecerán en Puente Grande

Un juez de Control y Oralidad vinculó a proceso a cinco individuos considerados como integrantes del grupo ‘Delta’, brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), quienes enfrentan cargos por acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y permanecen en prisión preventiva oficiosa en el complejo carcelario de Puente Grande

Su detención se dio durante cateos ejecutados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El primero de los cateos se registró en la colonia Mirador del Sol, donde fue detenido Erick ‘N’, a quien se le aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y se le fincaron cargos por acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo. Se le impuso prisión preventiva oficiosa y cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

¿Dónde fue el segundo operativo en Jalisco?

El segundo operativo se realizó en los Arcos de Guadalupe, donde fueron arrestados Jeremy ‘N’, Jesús ‘N’, Genaro ‘N’ y Ángel ‘N’, a ellos se les aseguraron armas de fuego y droga, y se les vinculó a proceso por acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del ejército, además se les fincaron cargos de posesión simple de ketamina. Se les fijó prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses para concluir la investigación.

Los imputados pertenecen a ‘Los Deltas’, brazo armado del CJNG, identificado como un grupo extremadamente violento, al que se responsabiliza de asesinatos, secuestros y extorsiones, y al momento se considera a los límites de Jalisco con sus estados circunvecinos como su área de injerencia, también se ha descubierto que se les ha puesto a disposición de la facción denominada ‘Los Chapitos’, y se ha detectado que registran acciones en el Área Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo a expedientes judiciales, el grupo fue fundado en 2018, y reportes de inteligencia han documentado operaciones en al menos nueve municipios de Sonora.

También se atribuye a los ‘Deltas’ el reclutamiento de personal, en algunos casos de forma forzada, adiestramiento de nuevos integrantes, venta de drogas y operación de redes de extorsión.

Entre los reportes de corporaciones de seguridad se identifica a esta facción como responsable de la confrontación con miembros de grupos rivales; y también se le conoce por monopolizar la venta de droga al menudeo, el contrabando de armas, la tala ilegal, y el cobro de piso a comercios locales, y centros de entretenimiento.

Vinculan a detenidos en narcorancho de entrenamiento

En otro caso, la FGR informó de la vinculación a proceso de otros seis sujetos, también integrantes del CJNG, detenidos durante un operativo en el que se desmanteló un presunto centro de reclutamiento habilitado en un rancho, oculto en una zona serrana del municipio de Zapopan.

El sitio se ubica en una superficie mayor a 30 hectáreas, sobre el camino que conduce a la comunidad de Huaxtla, a la altura del poblado de La Soledad, en una zona de difícil acceso; para llegar era necesario recorrer una brecha de más de seis kilómetros desde la zona urbana del municipio.

Durante la intervención de militares se aseguraron cinco armas largas y una pistola, además de 48 cargadores abastecidos y más de mil 700 cartuchos útiles de distintos calibres.

También se incautaron dos vehículos, dos motocicletas, seis chalecos tácticos, cuatro cascos balísticos tipo Kevlar, seis teléfonos celulares y una tableta electrónica.

Fueron detenidos Javier ‘N’, José ‘N’, Luis ‘N’, Jorge ‘N’, David ‘N’ y Carlos ‘N’ por su probable participación en los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

A todos se les dictó la vinculación a proceso, con prisión preventiva oficiosa, a cumplir en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, así como tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.