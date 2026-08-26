Lunares tristes: Muere Yayoi Kusama a los 97 años

La artista japonesa Yayoi Kusama, reconocida por sus característicos lunares y patrones repetitivos, murió el 14 de agosto a los 97 años en un hospital de Tokio, según informó este jueves su página web. La publicación no detalló la causa del fallecimiento.

Kusama fue una de las figuras más importantes del arte contemporáneo del último siglo. Su trabajo abarcó pintura, escultura, instalaciones, performance, literatura y cine, con una propuesta marcada por la repetición, los colores vibrantes, los espejos y la exploración de la percepción.

Yayoi Kusama y los lunares que marcaron su obra

Nacida en Matsumoto, en la prefectura de Nagano, el 22 de marzo de 1929, Kusama comenzó a pintar alrededor de los 10 años. Desde entonces desarrolló una fascinación por los lunares, conocidos como polka dots, además de redes y arcos que reprodujo en acuarelas, pasteles y óleos.

Durante su infancia experimentó alucinaciones y un trastorno obsesivo compulsivo. También relató abusos físicos y psicológicos dentro de su familia. La artista convirtió esas experiencias en parte de una práctica creativa que utilizó como forma de expresión y supervivencia.

Su estilo incorporó elementos del arte pop, la abstracción, el performance y el feminismo. Con el tiempo, los lunares se transformaron en su principal sello y en uno de los símbolos más reconocibles de la psicodelia.

La artista japonesa Yayoi Kusama murió a los 97 años. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON (FRANCK ROBICHON/EFE)

El salto internacional de Yayoi Kusama: Su llegada a Estados Unidos

Kusama estudió el estilo tradicional japonés Nihonga en Kioto, pero a finales de los años 50 emigró a Estados Unidos para integrarse a las vanguardias artísticas.

En Nueva York desarrolló pinturas de gran formato, instalaciones inmersivas y esculturas con espejos y luces eléctricas. También experimentó con moda, pintura corporal, cine y acciones en espacios públicos.

Su trabajo tuvo influencia en artistas como Andy Warhol y Claes Oldenburg. Además, realizó intervenciones relacionadas con el movimiento antibelicista y la guerra de Vietnam.

En 1973 regresó a Japón. Años después, en 1990, ingresó voluntariamente en una institución psiquiátrica de Tokio, desde donde continuó trabajando y publicando literatura.

Yayoi Kusama se caracterizó por patrones repetitivos, especialmente puntos. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON EDITORIAL USE ONLY (FRANCK ROBICHON/EFE)

Las obras más conocidas de Yayoi Kusama

Entre sus trabajos destacan Narcissus Garden (1966), Phallic Girl (1967), Gleaming Lights of the Soul (2008) y las series Dots Obsession, Ascension of Polka Dots y Repetitive Vision.

También desarrolló My Eternal Soul, una serie que reúne aproximadamente 900 pinturas creadas entre 2009 y 2021.

Sus exposiciones llegaron a instituciones como el MoMA de Nueva York, Tate Modern de Londres, el Centro Pompidou de París, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio.

Una de sus piezas más reconocibles es la calabaza amarilla con lunares instalada en la isla japonesa de Naoshima.

No se reveló la causa de muerte de Yayoi Kusama. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON EDITORIAL USE ONLY (FRANCK ROBICHON/EFE)

Los reconocimientos que recibió Yayoi Kusama

Kusama recibió el Premio Asahi, la Orden de las Artes y las Letras de Japón y la Orden del Sol Naciente.

En 2006 se convirtió en la primera mujer en recibir el Praemium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón. En 2016 obtuvo la Orden de la Cultura de Japón.

En 2014 inauguró el Yayoi Kusama Museum en Tokio. Su página web señaló que la artista continuó pintando hasta sus últimos días y mantuvo su exploración del amor y el alma a través de su obra.

Con información de EFE.