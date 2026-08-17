Resultados del examen de ingreso a bachilleratos de la UNAM e IPN: Paso a paso para consultarlos en línea

El examen de ingreso al bachillerato no mostró irregularidades como el de ingreso a la UNAM.

Los resultados del examen de ingreso al bachillerato Ecoems serán presentados este martes 18 de agosto, y podrás consultarlos en internet.

El proceso de asignación a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México, que sustituye al Comipems, informó que a partir de las primeras horas del martes los aspirantes deben entrar a la página web de los Bachilleratos de México para conocer en qué ‘prepa’ se quedaron.

La entrega de resultados aplica para todos los aspirantes, desde los que pusieron como opción alguna preparatoria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta quienes optaron por un bachillerato del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es decir, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que dan pase reglamentado a la ‘Máxima casa de estudios’.

Examen de ingreso a la Educación Media Superior: ¿Cómo consultar los resultados?

A partir del martes 18 de agosto se habilitará la Gaceta Electrónica de Resultados, el único documento oficial del proceso de asignación.

En dicha gaceta tendrás acceso a tus resultados individuales, que consisten en un reporte informativo sin validez oficial para los procesos de elección.

Para ver la gaceta de resultados sigue estos pasos:

Entra a la página web de ‘Mi derecho, mi lugar’, de la SEP, en este enlace.

Baja hasta el apartado de ‘etapas’ y selecciona la opción 6, llamada “consulta los resultados”, una vez que esté disponible.

Sigue los pasos y llena la información solicitada con tus datos.

Conoce los resultados y los siguientes pasos en el proceso de inscripción al bachillerato, con fechas, requisitos y documentos necesarios.

Toma en cuenta que en la Gaceta Electrónica de Resultados también darán a conocer los procesos de atención de los aspirantes que no fueron seleccionados en el bachillerato y que el proceso de asignaciones concluye el 28 de agosto.

¿Hay riesgo de trampas en el examen de ingreso al bachillerato? UNAM explica

La Universidad Nacional Autónoma de México informó que el examen de ingreso al nivel bachillerato también fue aplicado en línea, con apoyo de la plataforma de Territorium Life, aunque descartó que ese sea un problema similar a las irregularidades del examen en línea de la UNAM.

Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, explicó que ya se revisaron los resultados y la tendencia de aciertos. Con ello, aseguró que se mantiene el promedio histórico, así que descartó irregularidades y un futuro examen de control.

“En cuanto a los resultados de bachillerato, pues van a salir bien, o sea, quiere decir que ya se revisaron las gráficas, se revisaron las tendencias y sigue la tendencia histórica que se venía dando en los otros años. No hubo ningún problema”, explicó.