Caso Farath Coronel: Detienen a escolta, es sospechoso del asesinato del colaborador de ‘Hoy’

Farath Coronel fue asesinado el psado 4 de septiembre. El vidente fue encontrado en su casa. (Foto: ChatGPT/Cuartoscuro)

El vidente Farath Coronel fue asesinado en un inmueble ubicado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Tras el crimen, autoridades detuvieron a un hombre identificado como Elías ‘N’, quien se desempeñaba como escolta de la víctima.

El sujeto es señalado como el principal sospechoso de ser el autor material del asesinato de Farath Coronel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el detenido fue presentado ante el Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

“El investigado desempeñaba funciones de elemento de seguridad de la víctima, será puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que resuelva su situación jurídica”, señaló la Fiscalía mexiquense en un comunicado.

¿Qué sabemos del asesinato de Farath Coronel, vidente y colaborador de ‘Hoy’?

De acuerdo con los primeros reportes, la hermana de Farath Coronel intentó comunicarse con él en varias ocasiones. Al no obtener respuesta, acudió al domicilio del vidente en Cuautitlán Izcalli.

Al ingresar al inmueble, la mujer encontró a su hermano tirado dentro de una de las habitaciones y con una mancha de sangre a un costado. Inmediatamente contactó a los servicios de emergencia.

Paramédicos acudieron al lugar y, después de revisar a Coronel, determinaron que el colaborador del programa Hoy había muerto.

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli informó que policías municipales atendieron un reporte sobre una persona lesionada, aparentemente por un arma de fuego, en la colonia Bosques del Lago.

La hermana del vidente también habría declarado ante los agentes que el escolta personal de Farath Coronel sostuvo una discusión con él.

Posteriormente, elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al inmueble para realizar las primeras diligencias.

¿Quién fue Farath Coronel?

Farath Coronel fue un vidente conocido por sus apariciones en distintos programas de televisión, donde participó para hablar sobre temas relacionados con el esoterismo, los horóscopos, la numerología y la lectura del Tarot.

El también llamado ‘brujo mexicano’ tuvo participaciones en espacios como ¡Cuéntamelo Ya!, Bandamax, ¡Qué buena hora! y otros programas de entretenimiento de Unicable.

Además de sus apariciones en televisión, Coronel compartía contenido relacionado con sus conocimientos sobre esoterismo a través de sus redes sociales.

El apodo de ‘La Diabla’ también estuvo relacionado con su participación en Los Hijos de la Mañana, programa transmitido por la estación de radio La KeBuena.

Farath Coronel sobrevivió a un ataque armado en CDMX

En 2022, Farath Coronel fue víctima de un ataque armado mientras circulaba por Viaducto Río de la Piedad, en la Ciudad de México.

El hecho quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada por el propio vidente. Según relató posteriormente, una camioneta blanca comenzó a seguir el vehículo en el que viajaba y, en determinado momento, sus ocupantes abrieron fuego.

La agresión fue repelida por los escoltas que acompañaban a Coronel.

“Iban dos personas con una camisa azul, con una bandera de México grabada, por eso pregunté si eran judiciales. Entonces, agarra el Mayor, yo veo que se acerca la camioneta, cierro los ojos, veo lo que me va a ocurrir, agarro y me acuesto”, reveló.