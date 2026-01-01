La historia de Mhoni Vidente, entre cirugías y un secuestro: Así se hizo famosa la astróloga

Mhoni Vidente es una famosa astróloga y clarividente que saltó a la fama en 2011, según cuenta ella misma.

¿Fan de la astrología y las predicciones? En la actualidad, Mhoni Vidente es una de las figuras con más autoridad en el ámbito, y su historia de vida está marcada por diversos obstáculos y un suceso que le dio ‘el don’ de la clarividencia.

Situaciones como la muerte de su mamá, pobreza y bullying son algunas por las que pasó Mhoni, quien nació con un nombre e identidad diferentes a los que conocemos.

Gracias a sus predicciones certeras sobre distintas situaciones es que se hizo conocida no solo en México, también a nivel internacional. En la actualidad cuenta con millones de seguidores y a través de redes sociales comparte su conocimiento.

La infancia de Mhoni Vidente: ¿Cómo se llamaba?

Mhoni Vidente es una astróloga que nació en Cuba, de nacionalidad mexicana gracias a su papá, originario de Monterrey, Nuevo León. Fue bautizada bajo el nombre de Rafael Martínez de León, pues nació de sexo masculino. Su apodo proviene de una adaptación en español de la palabra ‘dinero’.

Sin embargo, asegura que desde pequeña no se identificó con el género bajo el cual nació. Cuando tenía dos años murió su mamá por cáncer de matriz, hecho que marcó un antes y después en su vida, pues su abuela materna fue quien se encargó de ella.

En diversas entrevistas, como la que ofreció al programa Hoy en 2019, señaló que su abuelita fue una persona muy importante en su vida, pues siempre respetó su identidad de género. Incluso, la sacó de la escuela gracias al bullying que recibía por no sentirse como varón, y ella le enseñó en casa a leer y escribir.

La transición de género de Mhoni Vidente

Al estar segura de que no se identificaba con el género que nació, a los 15 años en Cuba se realizó su primera operación de reasignación de género, que consistió en quitarse los testículos para dejar de producir testosterona.

Un año después fue su primera cirugía plástica: implantes de senos, mismos que apoyó su abuelita. Cuando cumplió 18 años se realizó la vaginoplastia.

Hasta 2019, se realizó cuatro cirugías relacionadas con su reasignación de género, y de esta forma tener una apariencia más femenina, que hasta el momento mantiene.

El día que secuestraron a Mhoni Vidente

A finales de los noventa e inicios de los dosmiles, la vidente comenzó a salir con un hombre mayor que ella; lo describe como un narcotraficante muy poderoso al que posteriormente meten a la cárcel.

Un hombre relacionado con quien era su novio le dijo que ahora estaría con él. Tiempo después (y después de ver su propio futuro) presintió que la iban a secuestrar, y así fue: se trataba de un ajuste de cuentas entre bandos.

Mientras el que se supone era su novio no liberara a dos hombres que tenía cautivos, ella estaría secuestrada. Sin embargo, tres días después la liberan, algo que ella misma predijo y le aseguró al hombre que la mandó secuestrar. Y así fue. A partir de entonces, se alejó de aquel mundo.

La ‘revelación’ en la que Mhoni Vidente supo que debía ser clarividente

Años antes de someterse a su transición de género, un lluvioso 13 de mayo de 1989 en su casa de Cuba, salió por la ropa que dejó colgada en un árbol cuando, cuenta, un rayo la alcanzó e impactó en el cuerpo, dejándola inconsciente.

Antes de reaccionar, tuvo una visión que la situó en un lugar al que describe como “el infierno”, con demonios que querían tocarla y hacerle daño, mientras el miedo la consumía. “Me vieron 72 demonios (…) los ojos los tienen como perdidos, vacíos”, describe.

No obstante, una mujer vestida de blanco y pelo negro para levantarla y ‘salvarla’ de aquella situación. “Mhoni, el miedo es la falta de fe”. Al despertar, su abuelita le pidió que no se moviera, pues tenía quemaduras en el brazo y el pie.

Días después, el 27 del mismo mes, la misma mujer (que después identificó como la Virgen de Fátima) se le apareció otra vez, pero ahora con un mensaje que, sin imaginarlo en ese momento, le cambiaría la vida:

“‘Mhoni, de ahora en adelante le vas a decir a la gente lo que va a pasar en el futuro’, yo dije ‘bueno’; tenía como 13 años (…) no entendía todavía lo que estaba pasando”, explicó en la misma conversación para Hoy, uno de los programas en los que colabora.

¿Cuál fue la primera predicción de Mhoni Vidente?

En esa misma aparición, que ocurrió un lunes, cuenta que la Virgen de Fátima le pidió llevarle un mensaje a su abuelita: el viernes de esa misma semana se la llevaría.

Algo incrédula, hizo lo que la Virgen le pidió; como su abuela confiaba mucho en ella, toda esa semana alistó cosas y se despidió de sus seres queridos, pese a que no había alguna razón ‘aparente’ para que falleciera.

Precisamente, aquel viernes su abuelita falleció alrededor de las 3 de la tarde, lo que considera como su primera predicción que hace y se cumple.

¿Cómo se hizo famosa Mhoni Vidente?

Un día, la Virgen de Fátima la visitó, pero ahora le dijo que años después (13 para ser precisos) ella se convertiría en una persona reconocida por su labor de predecir el futuro, algo a lo que no le dio tanta importancia hasta que ocurrió, en 2010.

“Alexis Núñez, que estaba él en Sabadazo, me habla y me dice: ‘Lula, quiero que vengas’ (…) me acuerdo de que llegué y me dijo: ‘Mira, te voy a dar la oportunidad, tú sabes si te quedas o te vas’”.

Cuando llegó la hora de presentarse en vivo, Mhoni predijo que ese mismo día, alrededor de las 6:30 de la tarde, temblaría, además del primer campeonato Tigres después de varios años, así como el primer Papa latinoamericano. Después de que estas se cumplieran, se quedó cuatro años en aquel programa.

Con el paso de los años, su popularidad creció hasta ser lo que es ahora: una de las videntes más respetadas en México y el mundo del espectáculo, pues también hizo algunas predicciones sobre famosos que resultaron ciertas, como la muerte de Jenni Rivera y de Juan Gabriel.