‘Si no contesto, pide ayuda’: Fiscalía revela la cronología del caso del tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía del Edomex determinó que Jonathan Meléndez y su familia fueron asesinados entre las 17:30 y las 20:00 horas del pasado 1 de septiembre. [Fotografía. Cuartoscuro, Fiscalía del Edomex y ChatGPT]

El asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y de integrantes de su familia comenzó a planearse al menos un día antes, según la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que reconstruyó los movimientos de los dos sujetos señalados por su probable participación en el multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza.

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ llegaron al fraccionamiento Grand Viure la tarde del 1 de septiembre. Diego pudo entrar al departamento porque conocía a Jonathan y contaba con su confianza. Las cámaras de seguridad ayudaron a determinar cuándo llegaron las víctimas y cuándo salieron los sospechosos del residencial.

La reconstrucción también reveló que Jonathan sospechó que algo podía ocurrir antes de entrar a su casa. Por ello, le pidió a un amigo que solicitara ayuda si dejaba de responder sus mensajes. Horas después del multihomicidio, Diego Sebastián presuntamente acudió a un restaurante ubicado en la avenida Mixcoac para comer tacos.

Hora por hora: ¿Cómo fue el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia?

Los preparativos comenzaron desde el pasado 31 de agosto. De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, Diego Sebastián ‘N’ presuntamente instruyó a Gerardo ‘N’ para conseguir “un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”.

Algunos de esos objetos corresponden a los utilizados para maniatar a ‘Honas’ Meléndez y a las demás víctimas, así como a indicios localizados posteriormente dentro del vehículo Kia empleado por los involucrados.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, estos fueron los acontecimientos ocurridos la tarde del 1 de septiembre, cuando fue asesinado el tecladista de Camilo Séptimo:

17:23 horas

Las cámaras de seguridad registraron la entrada al fraccionamiento Grand Viure de un Kia gris conducido por Gerardo ‘N’, quien iba acompañado por Diego Sebastián ‘N’.

17:24 horas

Apenas un minuto después, Diego Sebastián apareció en un elevador. La esposa de Jonathan autorizó su acceso mediante una llamada telefónica, debido a la relación de confianza que tenía con el músico.

En ese momento, la esposa todavía no se encontraba en el domicilio. Dentro únicamente estaban la empleada doméstica, de 21 años, y dos mascotas.

17:42 horas

La esposa de ‘Honas’, quien tenía cuatro meses de embarazo, llegó a Grand Viure en una Nissan X-Trail negra, acompañada por sus hijos, y subió al departamento.

17:54 horas

La esposa de Jonathan envió un mensaje a un hombre que posteriormente declaró ante la Fiscalía. Le explicó que Diego Sebastián llevaba un rato en el departamento esperando al músico, quien en ese momento se encontraba jugando pádel y le había pedido que lo esperara.

La Fiscalía determinó que las víctimas murieron entre las 17:30 y las 20:00 horas, lapso en el que Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ permanecieron dentro del fraccionamiento Grand Viure.

19:28 horas

Jonathan Meléndez llegó al residencial en una Chevrolet Suburban blanca, acompañado por un amigo. El músico descendió del vehículo y su acompañante pretendía entrar con él, pero Jonathan le pidió que permaneciera afuera: “Espérame aquí abajo; si no contesto, pide ayuda”.

El testigo aseguró que Jonathan pronunció esas palabras “con un cierto miedo”. Después de enviarle mensajes y no recibir respuesta, decidió acudir a la caseta de vigilancia para solicitar ayuda.

19:41 horas

Una cámara captó a Diego Sebastián ‘N’ en el estacionamiento. La Fiscalía destacó que previamente no se observa que utilizara el elevador por el que había subido al departamento.

19:43 horas

El Kia gris salió de Grand Viure con Diego Sebastián y Gerardo a bordo. Según la investigación, Diego Sebastián amenazó con un arma de fuego a una trabajadora de seguridad para obligarla a levantar la pluma y permitirles salir del fraccionamiento sin que revisaran el vehículo.

El amigo que esperaba a Jonathan también se encontraba cerca de la caseta. De acuerdo con su declaración, Diego Sebastián lo vio y lo amenazó de muerte si revelaba que había presenciado su salida del lugar.

Los presuntos asesinos del músico Jonathan Meléndez fueron detenidos varias horas después del atentado. [Fotografía. Fiscalía del Edomex]

¿Qué pasó con los presuntos asesinos tras la muerte de ‘Honas’ Meléndez?

Otro de los elementos reconstruidos por las autoridades mexiquenses corresponde al arma utilizada en el multihomicidio. La Fiscalía considera que presuntamente estaba equipada con un silenciador, lo que coincide con los testimonios de vecinos que aseguraron no haber escuchado detonaciones. Uno de los involucrados habría reconocido que: “La desensamblé y aventé a una barranca”.

A altas horas de la noche, testigos señalaron que Diego Sebastián habría acudido a un conocido restaurante ubicado en la avenida Mixcoac, en la Ciudad de México, con la intención de comer tacos.

Sin embargo, el establecimiento ya no ofrecía servicio, por lo que el investigado se retiró con rumbo a la colonia Del Valle. La Fiscalía no precisó la hora de este episodio ni reveló el nombre del restaurante.

Durante la madrugada del 2 de septiembre, a las 00:40 horas, la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza notificó al Ministerio Público que dentro del domicilio de Grand Viure había cuatro personas sin signos vitales.

Personal de la Fiscalía llegó al lugar a las 01:05 horas para realizar las primeras diligencias. El levantamiento de los cuerpos concluyó a las 04:25 horas.

Diego Sebastián 'N' habría amenazado a una trabajadora de seguridad para lograr salir del fraccionamiento donde murió 'Honas' Meléndez. [Fotografía. Cuartoscuro] (Cuartoscuro)

¿Por qué habrían asesinado a Jonathan ‘Honas’ Meléndez?

De igual forma, la Fiscalía del Edomex señala que el crimen habría tenido un móvil económico. Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ presuntamente creían que Jonathan Meléndez y su familia tenían una importante cantidad de dinero en criptomonedas.

Los investigados buscaban “una caja fría con cantidades millonarias de dólares en bitcoins”. Según las indagatorias, Diego Sebastián habría prometido pagar 2 millones de pesos a Gerardo “por la ayuda” si conseguían los recursos.

La investigación también apunta a que los involucrados pretendían no dejar testigos. Incluso, Jonathan habría advertido a uno de ellos: “Te voy a ching…, ya todos te vieron”. Las víctimas fueron maniatadas con cinchos plásticos y cinta adhesiva antes de recibir disparos.

Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la empleada doméstica de 21 años fueron encontrados sin vida. La mascota de la familia también murió por un disparo, mientras que un hijo menor del músico fue localizado sin lesiones visibles.

¿Cuántos años de prisión podrían recibir Diego Sebastián y Gerardo?

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron detenidos por su probable intervención en los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad animal.

Por el homicidio calificado de cada una de las cuatro víctimas, la Fiscalía del Edomex informó que los investigados podrían alcanzar penas de entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima.

A las penas posibles por el asesinato de Jonathan Meléndez y su familia se añaden entre 5 y 10 años de prisión por el delito de interrupción del embarazo y entre 3 y 6 años por la muerte de la mascota.