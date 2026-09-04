Multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez: Diego ‘N’ y Gerardo ‘N’ son trasladados a Barrientos

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ fueron trasladados al penal de Barrientos por su probable participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, Ana Paula; su hija, Sofía Aleyda, y la trabajadora doméstica en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los presuntos responsables salieron del complejo central de la Fiscalía del Estado de México rumbo al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla.

A las 10:00 horas de este viernes 4 de septiembre vencerá el plazo constitucional de 48 horas para dar inicio al proceso penal formal ante un juez.

Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ llegan a Barrientos; esto sigue en el caso. (Fiscalía)

En las próximas horas, Diego Sebastián ‘N’ y Gerardo ‘N’ serán presentados ante el juez que los requiere para dar inicio a su audiencia inicial, en la que la Fiscalía del Estado de México presentará las pruebas para intentar su vinculación a proceso por el multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo.

¿Cuál es la versión de la Fiscalía del Edomex sobre el multihomicidio en Atizapán?

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el crimen se cometió el pasado martes 1 de septiembre, en un intervalo aproximado de poco más de dos horas, entre las 17:30 y las 19:40 horas.

Las autoridades apuntan a que los presuntos perpetradores se aprovecharon de una relación de confianza que tenía Diego Sebastián ‘N’ para acceder al domicilio sin levantar sospechas.

Caso Jonathan Meléndez: ¿qué dice la Fiscalía sobre el multihomicidio de Atizapán? (Fiscalía)

El hallazgo de los cuerpos ocurrió hacia las 23:50 horas de ese mismo día, luego de que la policía municipal de Atizapán de Zaragoza reportara el hecho.

Al ingresar al departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda, las autoridades localizaron los cuerpos de un hombre de 38 años, identificado como Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de apenas 3 años, y otra joven de 21 años.

Al interior de la vivienda también fue rescatado con vida y sin signos de violencia física un menor de 6 años de edad.

Los peritajes iniciales de la FGJEM revelaron que dos de las víctimas y la menor de 3 años presentaban impactos de bala en la cabeza. Asimismo, tanto el canino como dos de las víctimas fueron encontrados maniatados por los agresores.

En cuanto a la cuarta víctima, la trabajadora doméstica, el informe médico forense reportó un impacto de bala en la espalda.