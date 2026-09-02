Caso del tecladista de Camilo Séptimo: ¿Quiénes son las víctimas del homicidio múltiple?

El músico Jonathan ‘Honas’ Meléndez fue asesinado junto con su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, su hija de 3 años y una mujer de 21 años. (Fotos: Instagram @honasmelendez / Cuartoscuro.com).

El asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, ocurrió este martes 1 de septiembre dentro de un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. En el inmueble fueron localizadas cuatro personas sin vida y un menor de 6 años con vida.

La Fiscalía del Estado de México informó que los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas. Durante la madrugada, la Policía Municipal recibió el reporte del hallazgo y posteriormente las autoridades establecieron la probable participación de dos hombres. Uno de ellos fue identificado como socio del tecladista de Camilo Séptimo y, de acuerdo con las autoridades, habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar al domicilio.

Caso del tecladista de Camilo Séptimo: Víctimas del homicidio múltiple

Las cuatro personas asesinadas fueron:

El músico Jonathan ‘Honas’ Meléndez, de 38 años.

Ana Paula Barragán, esposa de Jonathan ‘Honas’ Meléndez, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo y mantenía un perfil privado.

Una niña de 3 años, hija de la pareja.

Una mujer de 21 años, quien según los primeros reportes era trabajadora del hogar.

Ana Paula mantenía un perfil privado. (Instagram @honasmelendez).

En cuanto a las condiciones en las que fueron encontradas las víctimas, la dependencia señaló que:

Dos de las personas asesinadas fueron localizadas maniatadas .

. Ambas personas maniatadas y la menor de 3 años recibieron un disparo en la cabeza , el ‘tiro de gracia’.

, el ‘tiro de gracia’. La cuarta víctima tenía un impacto de arma de fuego en la espalda .

. Un perro, mascota de la familia, también fue localizado maniatado y sin vida.

La Fiscalía informó que un menor de 6 años fue localizado con vida dentro del departamento y sin signos de violencia. Según Telediario, estaba escondido debajo de las cobijas.

Dos detenidos por caso del tecladista de Camilo Séptimo, uno era su socio

La investigación de la Fiscalía del Estado de México estableció, de manera preliminar, la probable participación de dos hombres en el homicidio múltiple de Atizapán.

La Fiscalía informó que los probables responsables habrían aprovechado la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para ingresar al domicilio.

En un mensaje difundido en X, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que una operación conjunta con la Fiscalía del Edomex permitió detener a los dos hombres en menos de 12 horas.

Jonathan 'Honas' Meléndez (derecha) fue asesinado en su domicilio en el Estado de México. (Foto:Cuartoscuro)

La Fiscalía del Edomex informó que Diego Sebastián ‘N’, identificado como socio del músico, fue detenido como probable autor del homicidio múltiple. Previamente también fue detenido Gerardo ‘N’, investigado por su probable intervención en los mismos hechos.

De acuerdo con Telediario, horas antes del homicidio, ‘Honas’ Meléndez habría hablado con un amigo para informarle que tendría una reunión con uno de sus socios, con quien presuntamente tenía problemas. El músico pidió a su amigo que avisara a las autoridades si dejaba de tener comunicación con él después del encuentro.

Tras perder contacto con el tecladista, el amigo acudió al departamento. El inmueble se encontraba dentro de un complejo residencial con vigilancia privada y controles de acceso para visitantes.

Fuentes consultadas por El País explicaron que una de las líneas de investigación es un robo.

Los detenidos por su presunta participación en el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo. (Foto: Fiscalía Edomex).

¿Quién fue Jonathan ‘Honas’ Meléndez?

Jonathan ‘Honas’ Meléndez fue músico, compositor y productor mexicano, conocido por su participación en Camilo Séptimo, agrupación de rock alternativo que se ha presentado en festivales como el Vive Latino.

El proyecto musical inició su historia en 2013 y estuvo integrado por Manuel ‘Coe’ Mendoza, Erik Vázquez y Jonathan ‘Honas’ Meléndez. Dentro de la agrupación, ‘Honas’ estuvo relacionado principalmente con los teclados y sintetizadores.

Camilo Séptimo es famoso por temas como ‘Óleos’, ‘Navegantes’, ‘Ecos’ y ‘Jardín de las almas’.