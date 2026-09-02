Muere el papá de Altagracia Gómez, asesora empresarial de Sheinbaum: Fue dueño de Dina y Minsa

Raymundo Gómez Flores, empresario mexicano y padre de Altagracia Gómez, asesora empresarial de la presidenta Claudia Sheinbaum, falleció a los 74 años.

La muerte fue confirmada por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, quien se despidió de él en redes sociales.

“Raymundo fue un gran amigo mío y vamos a extrañarlo mucho. Lamento sinceramente su muerte y deseo a su familia resignación, pero sobre todo vivir recordando su nombre y su legado con orgullo”, escribió el gobernador sobre el fallecimiento de Raymundo Gómez, tambien exsenador.

Lemus Navarro mandó un abrazo a la familia de Altagracia Gómez y su padre, y a las condolencias su sumó Salvador Zamora, secretario de Gobierno de Jalisco, quien escribió que Raymundo Gómez fue un “hombre visionario que dejó una huella” en la entidad.

¿Quién es Raymundo Gómez Flores?

Nacido el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco, Raymundo Gómez Flores fue un empresario mexicano que promovió la creación de consejos económicos y sociales en beneficio de su entidad.

Estudió Derecho por la Universidad de Guadalajara, y durante su juventud fue director de ventas y director general del negocio de su familia, enfocado en el transporte público.

Trabajó como distribuidor en Fiat, fue almacenista y cajero en el Hotel Roma de Guadalajara e incluso fue ayudante de mecánico en fuentes y monumentos, con servicios para el municipio de Guadalajara.

Como empresario, fue propietario mayoritario de DINA, armadora de camiones y autobuses. Además, estuvo al frente del grupo inmobiliario Los Camichines, del consorcio camionero Estrella Blanca.

Otro de sus grandes éxitos fue la fundación de Minsa, empresa fabricante de harina de maíz.

Con su carrera empresarial se convirtió en miembro del Consejo de Inversión Jalisciense, presidente del Grupo Empresarial de Occidente, accionista de Mexicana de Autobuses y de Banca Cremi, además de miembro fundador del Banco Industrial de Jalisco.

Su carrera se enfocó principalmente en el desarrollo inmobiliario, y fue senador en dos legislaturas.

El Gobierno de Jalisco reconoció a Raymundo Gómez Flores por su labor como empresario en la entidad, y le entregó el premio René Justin Rivial León en 2022.