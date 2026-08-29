Fallece el empresario radiofónico Mauricio Huesca Bustamante

Mauricio Huesca Bustamante fue una figura clave y ampliamente respetada en la industria de los medios de comunicación y la radiodifusión en México. (Foto: Cuartoscuro)

Esta tarde se confirmó el fallecimiento del empresario Mauricio Huesca Bustamante, ocurrido el pasado 28 de agosto de 2026.

La noticia se dio a conocer tras la difusión de una esquela institucional emitida por la empresa NRM Comunicaciones. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

Le sobreviven su esposa, Lorena Margarita Pérez de Anda de Huesca; sus hijos Mauricio, Franco y Lorena Huesca Pérez, así como sus hermanos Germán y Huberto Huesca Bustamante.

Periodistas y comunicadores como Leonardo Curzio y Gustavo Rentería expresaron públicamente su pésame a la familia y a Germán Huesca Bustamante, actual director general del grupo radiofónico.

La noticia se dio a conocer tras la difusión de una esquela institucional emitida por la empresa NRM Comunicaciones.

¿Quién fue Mauricio Huesca Bustamante?

Mauricio Huesca Bustamante fue una figura clave y ampliamente respetada en la industria de los medios de comunicación y la radiodifusión en México.

Fue hijo del destacado radiodifusor Edilberto Huesca Perrotín, uno de los pioneros y grandes pilares de la radio mexicana contemporánea, y de Rosalinda Bustamante.

Formó parte del equipo directivo de NRM Comunicaciones (históricamente conocido como Núcleo Radio Mil), grupo comercializador de estaciones clave en el Valle de México como Enfoque Noticias, Stereo Cien, Oye 89.7 y Beat 100.9.

Durante su gestión corporativa desempeñó responsabilidades como director comercial y director general adjunto.

Además, ocupó la presidencia del Consejo Directivo de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM) durante el periodo 2008–2010, impulsando la representación del sector ante anunciantes y autoridades.

Además, mantuvo una participación activa en diversos cargos de representación dentro de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT).

Reconocimiento del gremio

Durante la mañana del 28 de agosto, en su cuenta oficial de X, el periodista Leonardo Curzio escribió: “Me entero con enorme tristeza del fallecimiento de Mauricio Huesca Bustamante. Mando a su esposa, a sus hijos y a su familia extensa mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. RIP”.

Mientras que el periodista Gustavo Rentería consignó en la misma red social: “Adiós mi muy querido Mauricio! Te despido con enorme tristeza y gran pena. Descansa en paz.

“Pronta resignación para Lorena y tus hijitos. Mis más sentidas condolencias para Germán Huesca Bustamante, Director General de NRM Comunicaciones”, agregó.